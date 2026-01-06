Más conectividad aérea en verano: Mendoza ya tiene vuelo directo a Aruba

Son aviones con capacidad de hasta 170 pasajeros, con mayor autonomía de vuelo y tecnología de avanzada que la compañía ya tiene a disposición para rutas internacionales.

Mendoza-Aruba: días y precios para volar

Debido a la fuerte demanda registrada desde el anuncio inicial, la compañía confirmó la extensión de la operación hasta fines de septiembre, con vuelos desde Buenos Aires y Córdoba.

Pero no es el caso de Mendoza: la programación de vuelos, con una duración promedio de 7 horas, en principio sólo abarca el mes de enero. Esto es, con salidas los viernes al mediodía y regreso por la mañana los sábados.

La partida desde El Plumerillo es a las 13 los viernes, con arribo estimado a las 19,35 al Reina Beatriz International Airport. El retorno, también los viernes a las 22,30 para aterrizar en Mendoza el sábado a las 7,20.

Sin embargo, habrá que esperar para conseguir pasajes relativamente accesibles.

Es que si bien dependen de la cercanía de las fechas del viaje, al menos durante enero el vuelo ida y vuelta puede llegar a costar algo más de $3 millones. Pero hacia fin de mes es posible sacar boletos por hasta $1.940.000 en total.

Condiciones para viajar a Aruba

Por su clima veraniego casi todo el año y tener la que es considerada la mejor playa del Caribe, Aruba se consolida como uno de los destinos más atractivos para vacacionar.

La isla también cuenta con una gastronomía diversa y multicultural, y una propuesta de compras con algunos de los mejores precios de la región. Y volar a ese destino no es complicado.

Para ingresar, los argentinos solo deben contar con pasaporte vigente, completar la ED Card (tarjeta digital de embarque) y presentar pasaje de regreso y alojamiento confirmado, sin necesidad de visa para estadías turísticas.