Enzo Fernández le dio el empate al Chelsea ante el Manchester City en la Premier League

Chelsea, que tuvo a Garnacho en el banco y a Calum McFarlane como DT interino tras la sorpresiva salida de Enzo Maresca, quedó en el puesto 5 con 31 puntos y una campaña de 8 victorias, 7 empates y 5 caídas.

Otro empate agónico fue el de Alexis Mac Allister y Liverpool ya que terminó 2 a 2 como visitante ante Fulham pese a los goles del alemán Florian Wirtz y el neerlandés Cody Gakpo, éste último a los 49' del segundo tiempo.

Harry Wilson hizo el primer gol del local en la etapa inicial y Harrison Reed selló el empate a los 52' del complemento.

Con este resultado, Liverpool ocupa la cuarta posición de la tabla con 34 puntos, a ocho del Aston Villa, y el jueves visita nada menos que al puntero.

Otros resultados de la Premier League

Más temprano en la jornada de domingo, Manchester United (5) con Lisandro Martínez como capitán, igualó 1-1 ante Leeds (16), como visitante, y Tottenham (13), con Cristian Romero como titular, no pudo pasar del empate 1-1 frente al Sunderland (8).

En el resto de partidos: Newcastle se impuso 2-0 contra Crystal Palace, mientras que Brentford hizo lo propio por 4-2 ante Everton.