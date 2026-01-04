Enzo Fernández le dio el empate al Chelsea ante el Manchester City en la Premier League

Chelsea, con gol agónico de Enzo Fernández, igualó con el Manchester City en el partido más importante de la fecha 20 de la Premier League.
Chelsea, con gol de Enzo Fernández, empató con el Manchester City en la fecha 20 de la Premier League.
Chelsea, con gol agónico de Enzo Fernández, igualó con el Manchester City en el partido más importante de la fecha 20 de la Premier League.
Los Citizens, con gol del neerlandés Tijjani Reijniders, ganaban en condición de local, pero el tanto de Enzo a los 94' estableció la igualdad.
El empate deja al City igualado en 42 puntos con el Aston Villa y ambos se mantienen como escoltas del Arsenal (46).
Chelsea, que tuvo a Garnacho en el banco y a Calum McFarlane como DT interino tras la sorpresiva salida de Enzo Maresca, quedó en el puesto 5 con 31 puntos y una campaña de 8 victorias, 7 empates y 5 caídas.
Otro empate agónico fue el de Alexis Mac Allister y Liverpool ya que terminó 2 a 2 como visitante ante Fulham pese a los goles del alemán Florian Wirtz y el neerlandés Cody Gakpo, éste último a los 49' del segundo tiempo.
Harry Wilson hizo el primer gol del local en la etapa inicial y Harrison Reed selló el empate a los 52' del complemento.
Con este resultado, Liverpool ocupa la cuarta posición de la tabla con 34 puntos, a ocho del Aston Villa, y el jueves visita nada menos que al puntero.
Más temprano en la jornada de domingo, Manchester United (5) con Lisandro Martínez como capitán, igualó 1-1 ante Leeds (16), como visitante, y Tottenham (13), con Cristian Romero como titular, no pudo pasar del empate 1-1 frente al Sunderland (8).
En el resto de partidos: Newcastle se impuso 2-0 contra Crystal Palace, mientras que Brentford hizo lo propio por 4-2 ante Everton.