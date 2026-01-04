Camilo Ugo empezó el 2026 con una derrota ante una de las promesas del ATP Tour

El argentino, 49 del ranking mundial, no pudo contra una de las promesas del ATP Tour y terminó perdiendo por 7-6 (4) y 6-3 en su primer partido del 2026.

ugo Camilo Ugo perdió en primera ronda en Brisbane.

Tien fue el reciente ganador del Next Gen Finals (el torneo que agrupa a los mejores sub 21 del circuito) y llegó al certamen en el puesto 28 del mundo.