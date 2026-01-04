Inicio Ovación Tenis Camilo Ugo
Tenis internacional

Camilo Ugo empezó el 2026 con una derrota ante una de las promesas del ATP Tour

Camilo Ugo quedó eliminado en la primera ronda del ATP de Brisbane frente al estadounidense Learner Tien.

Por UNO
Camilo Ugo quedó eliminado en la primera ronda del ATP de Brisbane, previo al Abierto de Australia, al caer frente al estadounidense Learner Tien, 8vo. preclasificado.

El argentino, 49 del ranking mundial, no pudo contra una de las promesas del ATP Tour y terminó perdiendo por 7-6 (4) y 6-3 en su primer partido del 2026.

Camilo Ugo perdió en primera ronda en Brisbane.

Tien fue el reciente ganador del Next Gen Finals (el torneo que agrupa a los mejores sub 21 del circuito) y llegó al certamen en el puesto 28 del mundo.

Camilo Ugo hizo un buen partido, sobre todo en el primer set, pero no pudo avanzar y ahora irá a Auckland para continuar su preparación para el Abierto de Australia, primer Grand Slam del 2026.

Los argentinos en el inicio del ATP Tour 2026

Otros tres argentinos iniciarán la temporada 2026 en el ATP de Hong Kong, donde ya tienen rivales asignados.

Tomás Etcheverry jugará con el francés Valentin Royer, Francisco Comesaña ante el chino Shang Juncheng y Mariano Navone frente al local Coleman Wong.

