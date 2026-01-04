Kings League World Cup: Argentina empezó con el pie derecho frente a Alemania

Argentina le ganó por penales a Alemania en el debut de ambos equipos en la Kings League World Cup que se está jugando en San Pablo, Brasil.
El encuentro terminó igualado 3 a 3 y en la definición a través de los shootouts el conjunto albiceleste, que tiene como capitán al ex River Leonel Vangioni, se impuso por 1 a 0 ya que los teutones desaprovecharon sus cinco remates, dos de ellos atajados por el arquero Luis Sánchez.
Gonzalo Lescano hizo un doblete, el youtuber Markitos Navaja marcó un penal presidente ante la ausencia del Kun Agüero, y el gol decisivo en la definición fue obra de Fabrizio Foresto.
El próximo partido de Argentina en el Grupo B de la Kings League World Cup será este miércoles 7 de enero a las 19 frente a Japón (TV por ESPN y Disney Plus) que perdió en el debut frente a Estados Unidos 5 a 2.