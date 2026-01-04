Kings League World Cup: Argentina empezó con el pie derecho frente a Alemania

El encuentro terminó igualado 3 a 3 y en la definición a través de los shootouts el conjunto albiceleste, que tiene como capitán al ex River Leonel Vangioni, se impuso por 1 a 0 ya que los teutones desaprovecharon sus cinco remates, dos de ellos atajados por el arquero Luis Sánchez.

argentina kings league 2 Vangioni es el capitán de Argentina en la Kings League World Cup Brasil 2026.

Gonzalo Lescano hizo un doblete, el youtuber Markitos Navaja marcó un penal presidente ante la ausencia del Kun Agüero, y el gol decisivo en la definición fue obra de Fabrizio Foresto.