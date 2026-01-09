Acertijo lógico: el 98% de las personas no puede descubrir sobre qué número se estacionó el auto gris

Recuerda que estos acertijos, además de fomentar las capacidades cognitivas, son técnicas de ocio y entretenimiento, por lo que seguramente podrás practicar con otros retos para agilizar la mente.

Acertijo lógico: descubre sobre qué número se estacionó el auto gris

A continuación verás una imagen de un estacionamiento. Todos los lugares están libres, menos uno que es donde se estacionó el vehículo gris. El auto está tapando un número y el reto de hoy será descubrir cuál esa cifra, siguiendo las pistas que están plasmadas en la imagen.

Acertijo lógico Descubre sobre qué número se estacionó el auto.

Solución del acertijo lógico

Si pasaron los minutos y no lograste resolver el acertijo lógico, no te frustres, ya que casi el total de las personas falló al intentar descubrir cuál es el número que tapa el auto gris estacionado.

La respuesta al acertijo radica en observar bien los números que están a la vista. Los mismos se ven correctamente al revés y responden a la secuencia 86, 87, 88, 89, 90 y 91. En consecuencia, el vehículo está estacionado sobre el número 87.