Acertijo lógico: el 98% de las personas no puede descubrir sobre qué número se estacionó el auto gris

Una manera eficiente de entrenar las funciones cognitivas es a través de acertijos. En este caso, te presentaré uno de lógica que pocas personas pueden resolver de manera exitosa. El mismo consiste en descifrar sobre qué número se estacionó el auto.
Para aquel que no lo sabe, un acertijo lógico es un enigma que se resuelve exclusivamente a través de la deducción, el razonamiento paso a paso y el análisis de la información proporcionada. A diferencia de los acertijos visuales, que dependen de la percepción, los lógicos dependen del hilo del pensamiento. Por ende, muchas personas fracasan en el intento de revelar la solución.
La característica principal de un acertijo lógico es que la solución suele estar escondida a plena vista dentro del enunciado, de la imagen o del problema planteado. No requiere conocimientos externos, sino la capacidad de conectar premisas de forma coherente.
Recuerda que estos acertijos, además de fomentar las capacidades cognitivas, son técnicas de ocio y entretenimiento, por lo que seguramente podrás practicar con otros retos para agilizar la mente.
Acertijo lógico: descubre sobre qué número se estacionó el auto gris
A continuación verás una imagen de un estacionamiento. Todos los lugares están libres, menos uno que es donde se estacionó el vehículo gris. El auto está tapando un número y el reto de hoy será descubrir cuál esa cifra, siguiendo las pistas que están plasmadas en la imagen.
Solución del acertijo lógico
Si pasaron los minutos y no lograste resolver el acertijo lógico, no te frustres, ya que casi el total de las personas falló al intentar descubrir cuál es el número que tapa el auto gris estacionado.
La respuesta al acertijo radica en observar bien los números que están a la vista. Los mismos se ven correctamente al revés y responden a la secuencia 86, 87, 88, 89, 90 y 91. En consecuencia, el vehículo está estacionado sobre el número 87.