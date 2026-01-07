Acertijo visual: si eres una persona inteligente, podrás encontrar al ratón oculto en menos de 30 segundos

En consecuencia, un acertijo visual te obligará a filtrar la información irrelevante para concentrarte en un detalle específico. Este ejercicio fortalece el lóbulo frontal, que es el encargado de la concentración y la toma de decisiones. Además, estos retos obligan a los ojos y al cerebro a trabajar en equipo para identificar patrones, formas y colores de manera más rápida.

Con el tiempo y la práctica, esto se traduce en una mayor capacidad para notar detalles en la vida real que otros suelen pasar por alto. Por lo tanto, los acertijos visuales son de gran ayuda para el día a día.

Acertijo visual: encuentra al ratón oculto en 30 segundos

A continuación verás una imagen repleta de hongos. En algún lugar secreto se encuentra escondido un ratón. Solo quienes tienen una inteligencia superlativa logran hallarlo en tan solo 30 segundos.

acertijo visual raton (1)

Solución del acertijo visual

Si no lograste resolver el acertijo visual y no encontraste al ratón en el tiempo estipulado, no te frustres, acá está la solución.

solucion acertijo visual raton

Recuerda que estos acertijos visuales, además de fomentar las capacidades cognitivas, son técnicas de ocio y entretenimiento, por lo que seguramente podrás practicar con otros retos para agilizar la mente.