Truco de cocina: por qué hay que poner harina en el aceite de las papas fritas

A continuación te cuento qué significa este truco y por qué deberías realizarlo en la cocina. Pero antes, es importante conocer un poco de la historia de las papas y las papas fritas, un alimento vegetal común y versátil que todos tenemos en casa y consumimos en sus diversas formas.
Un truco y algo más: cuál es la historia de la papa frita
La papa es un tubérculo de tierra que se cultiva de forma subterránea. Este alimento proviene de los Andes de Sudamérica, más especifica en la región de Titicaca. Las papas se cultivan y domestican desde hace miles de años.
Hoy papa es un alimento básico y popular que acompaña múltiples receta, como acompañante, guarnición o protagonista. Una de las variedades más conocida y rica es la papa frita.
La papa frita se suele cocinar en aceite o grasa animal caliente por algunos minutos, hasta lograr una textura crujiente por fuera y cocida por dentro. Muchos piensan que las papas fritas son francesas o inglesas, pero, en realidad, provienen de Bélgica.
En una región de pescadores del país, los habitantes acostumbraban a freír pescados para comer. Durante un invierno muy frío en 1680, el río se congeló y tuvieron que freír papas para consumir. Así nacía la papa frita que evolucionaría con el paso del tiempo.
Truco de cocina: por qué deberías freír las papas con un poco de harina
Para preparar una buena papa frita solo se necesita aceite, una olla, papas y un poco de harina. La harina, cuando se utiliza para empanar carnes, vegetales o para freír papas, genera un efecto muy interesante.
Muchas veces no logramos el crujiente perfecto en las papas fritas, por más que las dejemos en aceite hasta que doren. Esto ocurre por un error de temperatura o por el tubérculo en sí, pero tiene solución.
Para hacer una buena papa frita, solo debes cortarla en bastones relativamente finos, sécalas con papel absorbente y calienta el aceite a 180°.
Ahora sí, existen dos opciones de truco para mejorar las papas fritas con harina: pueden pasas las papas crudas por harina 0000, o colocar dos cucharadas de harina directamente en el aceite de freír.