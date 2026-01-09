Si bien es un 2026 de varios retos para Independiente Rivadavia, en el seno del plantel y cuerpo técnico aún se celebra la obtención de la estrella obtenida hace algunos meses atrás en Copa Argentina frente a Argentinos Juniors. Una publicación especial en la que aparece el DT de la Lepra, Alfredo Berti, dio cuenta del optimismo latente y que arranca en el liderazgo del entrenador.

La publicación de Alfredo Berti que enloqueció a los hinchas de Independiente Rivadavia

En redes sociales se viralizó una foto de Alfredo Berti que su hija Julia compartió, capturando una publicación que el propio entrenador hizo en sus estados. En la publicación del DT, que subió su hija a su cuenta de X, puede verse al propio Berti con las dos copas obtenidas con Independiente Rivadavia: la del 2023 cuando fue campeón de la Primera Nacional y logró el ascenso a la Primera División, y la Copa Argentina alcanzada el pasado noviembre ante el Bicho de La Paternal en Córdoba.