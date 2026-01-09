La publicación de Alfredo Berti que enloqueció a los hinchas de Independiente Rivadavia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juberti_/status/2009453329102065976&partner=&hide_thread=false
En medio de las dos copas pudo verse al entrenador de Independiente Rivadavia con la inscripción debajo que rezaba "Almafuerte". La imagen por supuesto se difundió rápidamente y enloqueció a los hinchas leprosos que de inmediato dejaron sus muestras de cariño en comentarios. Más de siete mil visualizaciones, 150 me gusta y 22 reposteos tuvo la publicación del DT a días de comenzar un nuevo año bajo su destacado liderazgo.
Independiente Rivadavia se prepara para comenzar el año de competencias
Seis son los refuerzos que ha cerrado Independiente Rivadavia hasta el momento (José Florentín, Ramiro Macagno, Stefano Moreyra, Diego Crego, Santiago Cena, Juan Manuel Elordi) y se espera que lleguen cinco o seis más, a la espera de resolver la situación del colombiano Sebastián Villa que actualmente se encuentra en Colombia descansando junto a su familia.
El 18 de enero, a las 19, en el estadio La Pedrera de San Luis será el estreno de la Lepra en Copa Argentina 2026 frente a Estudiantes de Caseros. Solo 5 días después, el viernes 23 a las 22, será el arranque del Torneo Apertura ante Atlético Tucumán en el Bautista Gargantini.