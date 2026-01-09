Inicio Ovación Fútbol Alfredo Berti
La publicación de Alfredo Berti que enloqueció a los hinchas de Independiente Rivadavia

Se publicó una imagen de Alfredo Berti que mostró su optimismo en el año que está por comenzar en Independiente Rivadavia

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Alfredo Berti mostró su optimismo en el inicio de temporada con Independiente Rivadavia. Foto: Gentileza prensa Lepra.

Independiente Rivadavia trabaja a destajo en la pretemporada para poder comenzar el año de triple competencia en condiciones óptimas desde lo físico. En ese cometido, el plantel se entrena bajo las órdenes de Alfredo Berti a doble turno pensando en el primer desafío, el próximo 18 de enero, frente a Estudiantes de Caseros por 32avos de la Copa Argentina.

Si bien es un 2026 de varios retos para Independiente Rivadavia, en el seno del plantel y cuerpo técnico aún se celebra la obtención de la estrella obtenida hace algunos meses atrás en Copa Argentina frente a Argentinos Juniors. Una publicación especial en la que aparece el DT de la Lepra, Alfredo Berti, dio cuenta del optimismo latente y que arranca en el liderazgo del entrenador.

En redes sociales se viralizó una foto de Alfredo Berti que su hija Julia compartió, capturando una publicación que el propio entrenador hizo en sus estados. En la publicación del DT, que subió su hija a su cuenta de X, puede verse al propio Berti con las dos copas obtenidas con Independiente Rivadavia: la del 2023 cuando fue campeón de la Primera Nacional y logró el ascenso a la Primera División, y la Copa Argentina alcanzada el pasado noviembre ante el Bicho de La Paternal en Córdoba.

En medio de las dos copas pudo verse al entrenador de Independiente Rivadavia con la inscripción debajo que rezaba "Almafuerte". La imagen por supuesto se difundió rápidamente y enloqueció a los hinchas leprosos que de inmediato dejaron sus muestras de cariño en comentarios. Más de siete mil visualizaciones, 150 me gusta y 22 reposteos tuvo la publicación del DT a días de comenzar un nuevo año bajo su destacado liderazgo.

Independiente Rivadavia se prepara para comenzar el año de competencias

Seis son los refuerzos que ha cerrado Independiente Rivadavia hasta el momento (José Florentín, Ramiro Macagno, Stefano Moreyra, Diego Crego, Santiago Cena, Juan Manuel Elordi) y se espera que lleguen cinco o seis más, a la espera de resolver la situación del colombiano Sebastián Villa que actualmente se encuentra en Colombia descansando junto a su familia.

El 18 de enero, a las 19, en el estadio La Pedrera de San Luis será el estreno de la Lepra en Copa Argentina 2026 frente a Estudiantes de Caseros. Solo 5 días después, el viernes 23 a las 22, será el arranque del Torneo Apertura ante Atlético Tucumán en el Bautista Gargantini.

