Independiente Rivadavia sumó experiencia y jerarquía para una temporada con mucha competencia

Mientras la dirigencia azul sigue trabajando en el mercado de pases, y el plantel se entrena en doble turno, a través de las redes sociales de la Lepra fueron presentados otros futbolistas de experiencia y jerarquía.

macagno 1

El arquero Ramiro Macagno, de 28 años y proveniente de APO Levadiakos de Grecia, llegó al club del Parque a préstamo con opción de compra y firmó contrato por un año. El cordobés se inició en el Atlético de Rafaela y pasó por Newell's y Platense, equipo con el que fue finalista de la Copa de la Liga en 2023.