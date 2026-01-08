Independiente Rivadavia sumó experiencia y jerarquía para una temporada con mucha competencia

Independiente Rivadavia continúa con una intensa pretemporada en la Ciudad Deportiva y sigue sumando refuerzos para un 2026 en el que tendrá mucha competencia a nivel nacional e internacional.
Mientras la dirigencia azul sigue trabajando en el mercado de pases, y el plantel se entrena en doble turno, a través de las redes sociales de la Lepra fueron presentados otros futbolistas de experiencia y jerarquía.
El arquero Ramiro Macagno, de 28 años y proveniente de APO Levadiakos de Grecia, llegó al club del Parque a préstamo con opción de compra y firmó contrato por un año. El cordobés se inició en el Atlético de Rafaela y pasó por Newell's y Platense, equipo con el que fue finalista de la Copa de la Liga en 2023.
El otro refuerzo oficializado es el volante paraguayo de 29 años José Manuel Florentín, quien llega desde Central Córdoba de Santiago del Estero (fue campeón de la Copa Argentina 2024) y rubricó un vínculo con la Lepra por dos años, con opción a extenderlo por una temporada más. En su trayectoria, Florentín pasó por Guaraní, Rubio Ñu y Vélez.
Mientras continúan las gestiones por los refuerzos, la Lepra prepara el debut en la Copa Argentina 2026 que será el domingo 18 a las 19, en Villa Mercedes, ante Estudiantes de Buenos Aires.
Solo 5 días después, el viernes 23 a las 22, será el arranque del Torneo Apertura ante Atlético Tucumán, en el Gargantini.