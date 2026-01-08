La polémica respuesta del Cholo Simeone cuando le preguntaron por su pelea con Vinicius

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/giraltpablo/status/2009381681556226148&partner=&hide_thread=false "Te va a echar Florentino, te va a echar. Acordate lo que te digo": El picante cruce entre Cholo Simeone y Vinicius en pleno partido.pic.twitter.com/TBSpApk3xn — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 8, 2026

"Escuchá como te silban. Escuchá", fue el mensaje de Diego Simeone a Vinicius. En ese momento el DT del Real Madrid se acercó al lugar para defender a su dirigido, situación que también fue captada por las cámaras.

La palabra de Diego Simeone en conferencia de prensa

Como no podía ser de otra manera, a la hora de hablar ante los medios de comunicación en la sala de conferencia de prensa, Diego Simeone fue consultado por su cruce verbal con el brasilero.

En primera instancia, el Cholo manifestó: "No tengo nada para comentar, porque lo que pasa dentro del campo se queda ahí. No tengo nada para comentar, desde chico he dicho que siempre se queda ahí".

Acto seguido, otro periodista buscó retomar la situación y volvió a preguntarle a Simeone por sus dichos contra Vinicius. En esta ocasión, el entrenador del Atlético de Madrid prefirió evadir la consulta con una particular respuesta: "No me acuerdo. No me acuerdo, tengo memoria complicada".

Sobre su análisis de lo ocurrido en el campo, expresó: “Ellos arrancaron el partido con un golazo, un grandísimo disparo de Valverde. Nos pusimos en desventaja y en todo momento jugamos el partido que queríamos jugar. El partido que buscábamos. Generamos situaciones para poder concretar, pero en algunas no tuvimos contundencia y en otras tuvo Courtois grandísimas paradas”.

“Competimos muy bien. En el segundo tiempo jugamos casi todo en campo rival, salvo los contragolpes, como en el segundo gol. No le puedo decir nada al equipo, felicitar al rival y a seguir trabajando en la línea en la que competimos hoy”, sentenció Diego Simeone.