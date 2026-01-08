El equipo titular de Boca que dispuso Claudio Úbeda antes de los amistosos de pretemporada

Boca sigue de pretemporada y Claudio Úbeda ensayó con un once titular ante la reserva en vistas de los amistosos frente a Millonarios de Colombia y Nacional de Uruguay.
Sin refuerzos por el momento, el DT xeneize dispuso de un sistema 4-3-3 con dos extremos y el uruguayo Miguel Merentiel como delantero de área. Otra novedad fue la presencia del español Ander Herrera en la mitad de la cancha junto a Leandro Paredes y el juvenil Milton Delgado.
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Herrera, Paredes, Delgado; Kevin Zenón, Merentiel y Exequiel Zeballos fueron los elegidos por el entrenador xeneize.
Aunque solo se trata de una primera práctica formal de fútbol, llama la atención que Zenón haya estado en el equipo ya que no venía jugando mucho y hay fuertes rumores de una posible transferencia al Alavés de España.
Boca tendrá su primer amistoso del 2026 ante Millonarios de Bogotá el próximo miércoles 14 de enero en La Bombonera y en honor a Miguel Ángel Russo quien también fue DT del conjunto colombiano.
Además, el conjunto azul y oro también jugará el domingo 18 con Nacional de Uruguay en el Estadio San Nicolás de los Arroyos.