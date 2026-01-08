El equipo titular de Boca que dispuso Claudio Úbeda antes de los amistosos de pretemporada

Aunque solo se trata de una primera práctica formal de fútbol, llama la atención que Zenón haya estado en el equipo ya que no venía jugando mucho y hay fuertes rumores de una posible transferencia al Alavés de España.

Cuándo juega Boca en la pretemporada

Boca tendrá su primer amistoso del 2026 ante Millonarios de Bogotá el próximo miércoles 14 de enero en La Bombonera y en honor a Miguel Ángel Russo quien también fue DT del conjunto colombiano.

Además, el conjunto azul y oro también jugará el domingo 18 con Nacional de Uruguay en el Estadio San Nicolás de los Arroyos.