Uno más: Gimnasia y Esgrima presentó a otro futbolista para afrontar la temporada en Primera División

Tomás Ortiz es el nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima que fue presentado en redes sociales. El volante mixto llegó a préstamo desde Defensa y Justicia, con último paso por Chacarita. Además, el futbolista de 25 años tuvo rodaje en Arsenal y Cobreloa de Chile.

tomás ortiz gimnasia y esgrima Tomás Ortiz es nueva incorporación de Gimnasia y Esgrima. Foto: Gentileza Prensa Gimnasia.

Su llegada se suma a la de Luciano Paredes (lateral derecho proveniente del Deportivo Maipú), Juan José Franco (lateral derecho de 33 años que viene de jugar en Instituto de Córdoba), Esteban Fernández (mediocentro ofensivo de 23 años que llegó desde Arsenal), Ezequiel Muñoz (defensor central de 35 años proveniente de Lanús), Nicolás Linares (volante y extremo ofensivo de 29 años que llegó desde el Amazonas de Brasil) y Santiago Roggero (arquero de 24 años proveniente de Sportivo Belgrano de San Francisco). Se espera que en los próximos días se sume la joya de la Reserva de Boca, Valentino Simoni, delantero que viene de tener una destacada participación en el 2025 en el Torneo Proyección (disputó 36 partidos oficiales y marcó 13 goles).