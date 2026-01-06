Gimnasia y Esgrima presentó un nuevo refuerzo que llega desde Brasil

La llegada de Linares se produce tras confirmarse la agenda de partidos del Lobo para las primeras 12 fechas del Torneo Apertura. El debut será el jueves 22 ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, y la presentación en casa será el martes 27 nada menos que ante San Lorenzo.

Norberto Briasco viene a Gimnasia

Norberto Briasco, delantero de Boca, será cedido otra vez a préstamo y todo indica que su futuro está en Gimnasia.

El experimentado delantero llegará a préstamo por un año y con opción de compra.