Gimnasia y Esgrima presentó un nuevo refuerzo que llega desde Brasil

Gimnasia y Esgrima sigue sumando refuerzos para la primera temporada del Lobo en la máxima categoría y esta vez se trata de un futbolista que viene desde Brasil.
"Nicolás Linares es nuevo jugador de Gimnasia", indicó la publicación del club de calle Lencinas que luego agregó: "El volante ofensivo de 29 años llega de Amazonas de Brasil. Surgió en Banfield y también jugó en Central Córdoba (SdE), Instituto y Palestino".
"¡Vamos Nico! La Blanquinegra te promete muchos éxitos y alegrías", señalaron las redes sociales de Gimnasia y Esgrima para recibir a la nueva incorporación del equipo que dirige Ariel Broggi.
La llegada de Linares se produce tras confirmarse la agenda de partidos del Lobo para las primeras 12 fechas del Torneo Apertura. El debut será el jueves 22 ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, y la presentación en casa será el martes 27 nada menos que ante San Lorenzo.
Norberto Briasco, delantero de Boca, será cedido otra vez a préstamo y todo indica que su futuro está en Gimnasia.
El experimentado delantero llegará a préstamo por un año y con opción de compra.