Gimnasia y Esgrima sigue activo en el mercado de pases y sumó a un arquero cordobés

Gimnasia y Esgrima sumó al arquero Santiago Roggero

Con un posteo en la red social X, el departamento de prensa de Gimnasia y Esgrima comunicó que "el arquero de 24 años y 1,95 metros de altura llega de Sportivo Belgrano de San Francisco. Surgió en Talleres de Córdoba y también jugó en Racing de Nueva Italia".

Santiago Roggero se sumaría como el tercer arquero del plantel, que mantuvo en su plantilla a César Rigamonti, Lautaro Petruchi, figuras en el ascenso del Lobo y que estarán en el torneo Apertura de la Liga Profesional.

La sesión del guardametas es por un año y el contrato tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026.