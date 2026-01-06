Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Gimnasia y Esgrima sigue activo en el mercado de pases y sumó a un arquero cordobés

Este martes el club Gimnasia y Esgrima anunció la contratacion del arquero Santiago Roggero como refuerzo para el equipo que debutará en primera división

Raúl Adriazola
Santiago Roggero es la nueva incorporación como refuerzo de Gimnasia y esgrima de Mendoza de cara al torneo Aperturade la Liga Profesional.

El equipo de Gimnasia y Esgrima de Mendoza se prepara con todo para su estreno en la primera división del fútbol argentino. El equipo que dirige Ariel Broggi se ha mostrado muy activo en el actual mercado de pases y ha sumado un arquero proveniente de Sprortivo Belgrano de San Francisco, Córdoba.

Luego del anuncio de la incorporación en la víspera del volante ofensivo Nicolás Linares proveniente del fútbol de Brasil, este martes se dio cuenta de la llegada del arquero Santiago Roggero, formado en las divisiones inferiores de Talleres de Córdoba.

Gimnasia y Esgrima sumó al arquero Santiago Roggero

Con un posteo en la red social X, el departamento de prensa de Gimnasia y Esgrima comunicó que "el arquero de 24 años y 1,95 metros de altura llega de Sportivo Belgrano de San Francisco. Surgió en Talleres de Córdoba y también jugó en Racing de Nueva Italia".

Santiago Roggero se sumaría como el tercer arquero del plantel, que mantuvo en su plantilla a César Rigamonti, Lautaro Petruchi, figuras en el ascenso del Lobo y que estarán en el torneo Apertura de la Liga Profesional.

La sesión del guardametas es por un año y el contrato tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026.

