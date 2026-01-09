Inicio Ovación Rugby Marista
Seven de Viña: Marista y Banco Mendoza inician el 2026 en la costa chilena

Con la participación de Marista y Banco Mendoza, el Seven de Viña 2026 se jugará durante todo el fin de semana en la cancha del Colegio Mackay, en Reñaca.

Por UNO
El Seven de Viña es una tradición del verano.

La 38va edición del certamen internacional comenzará este viernes 9, desde las 16, con la clasificación, el sábado 10 se disputará la fase de grupos y el domingo 11 serán las finales.

seven
Old Boys defiende el t&iacute;tulo del Seven de Vi&ntilde;a.

Old Boys defiende el título del Seven de Viña.

Además de Marista y Banco Mendoza, clasificado por ser campeón del Seven de Las Bodegas, los otros dos representantes argentinos serán Palermo Bajo de Córdoba y nada menos que Newman, campeón de la URBA y del Nacional de Clubes en 2025.

Todas las alternativas del certamen se podrán ver en vivo por TVN.cl, TVN Play y los canales de Youtube de TVN y Rugby Chile.

Los grupos del Seven de Vila 2026

  • Grupo A: Prince of Wales Country Club, CPBM, Old Johns y Qualy 1
  • Grupo B: COBS, Marista, Old Reds y Qualy 2
  • Grupo C: Old Boys, Newman, Stade Francais y Qualy 3
  • Grupo D: Old Mackayans, Palermo Bajo, Sporting y Qualy 4

La fase de grupos del Seven de Viña 2026 comenzará el sábado 10 desde las 12 y Banco Mendoza jugará a las 12.20 con Old John's, a las 15.20 con un clasificado y a las 18 con PWCC.

Por su parte, Marista arranca a las 13 con Old Reds, a las 16 con un clasificado y a las 18.40 con COBS.

La jornada del domingo 11 también arrancará a las 12 y la final de la Copa de Oro está prevista para las 19.30.

Todo el programa del Seven de Viña 2026

La clasificación del Seven de Viña

Este viernes 9, desde las 16, 12 equipos jugarán por los últimos 4 cupos disponibles en el cuadro principal.

  • Qualy A: Seminario, Universidad Católica y Curicó RC
  • Qualy B: Cannon Home 7s, Old Locks, y Austral
  • Qualy C: Old Anglonians, Alumni y Lagartos RC
  • Qualy D: Mata Aito, All Brads y Los Lobos

El ganador de cada grupo pasa a competir en el cuadro principal.

