Súper Seven de Mar del Plata 2026: cuándo juega Argentina 7 y dónde verlo

Los Pumas 7s ya se entrenan en Mar del Plata.

Además del seleccionado nacional, que ya se está entrenando en la Ciudad Feliz, el certamen contará con la participación de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, los seleccionados de Mar del Plata y Noreste, flamante campeón del Seven de la República, el combinado Newbery 7s y Choiques 7 que es el seleccionado argentino universitario.

La jornada del viernes se podrá ver desde las 17.30 por ESPN 4 y Disney Plus, mientras que el domingo la transmisión comenzará a las 17 por ESPN 3 y Disney Plus.