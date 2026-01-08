Súper Seven de Mar del Plata 2026: cuándo juega Argentina 7 y dónde verlo

Los Pumas 7s, bajo el nombre de Argentina 7, serán los principales protagonistas del Súper Seven de Mar del Plata que se jugará el viernes 9 y sábado 10 de enero en el predio de Newbery Athletic.
Los Pumas 7s, bajo el nombre de Argentina 7, serán los principales protagonistas del Súper Seven de Mar del Plata que se jugará el viernes 9 y sábado 10 de enero en el predio de Newbery Athletic.
Además del seleccionado nacional, que ya se está entrenando en la Ciudad Feliz, el certamen contará con la participación de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, los seleccionados de Mar del Plata y Noreste, flamante campeón del Seven de la República, el combinado Newbery 7s y Choiques 7 que es el seleccionado argentino universitario.
La jornada del viernes se podrá ver desde las 17.30 por ESPN 4 y Disney Plus, mientras que el domingo la transmisión comenzará a las 17 por ESPN 3 y Disney Plus.
Santiago Gómez Cora convocó a un plantel integrado por Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Joaquín Dragotto, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Gonzalo Tapia, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.
El seleccionado argentino defenderá el título obtenido el año pasado y el domingo viajará a Pinamar, donde llevará adelante su habitual preparación en el Camarones Rugby Club hasta el viernes 16.
Los Pumas 7s se preparan lo que resta del Circuito Mundial 2025/26 y el próximo desafío será el 31 de enero y 1 de febrero en Singapur.