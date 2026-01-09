Guillermo Francella demostró una vez más que está más vigente que nunca y Netflix ha sido testigo de ello.
Guillermo Francella arrasa en Netflix con esta serie argentina
Netflix tiene una serie de Guillermo Francella que se ha convertido rápidamente entre las más vistas. Todos los detalles
La plataforma de streaming decidió incorporar una serie hecha hace años por Guillermo Francella y esta no demoró en formar parte del top ten de series más vistas en Netflix del momento.
No es casualidad, esta producción que encabezó Guillermo Francella se ubica entre las mejores que ha realizado el actor y, además, contaba con un elenco excelente.
Esta serie, que ahora está disponible en Netflix, es El Hombre de tu Vida. Fue creada y coescrita por Juan José Campanella y tiene, además de a Guillermo Francela, a Luis Brandoni y a Mercedes Morán entre su reparto fijo.
La serie cuenta la historia de Hubo Bermúdez (Guillermo Francella) que, desempleado, comienza a trabajar en la empresa "El Amor de tu Vida", que pertenece a su prima Gloria (Mercedes Morán).
Esta empresa se dedica a estafar a hombres y mujeres prometiéndoles una pareja, pero cuando comienzan a llamar más mujeres que hombres, Hugo es contratado como una especie de comodín que tiene que interpretar a varios hombres diferentes para cumplir los deseos y exigencias de cada una de las mujeres. Sin embargo, llega a involucrarse con cada y a ayudarlas a resolver los conflictos que tienen en sus vidas.
Esta serie que está en Netflix tiene dos temporadas y, entre ambas, son un total de 24 episodios. Además, tiene muy buenos puntajes en sitios de críticas, lo que ayuda a explicar el que haya escalado tan rápidamente a los primeros lugares de lo más visto en la plataforma.
Reparto de El Hombre de tu Vida, la serie de Netflix
- Hugo Bermúdez (Guillermo Francella)
- Gloria Pinotti (Mercedes Morán)
- El Padre Francisco (Luis Brandoni)
- Franco Bermúdez (Tupac Larriera)
- Román Urquijo (Germán Kraus)
- Silvina Muñoz (Malena Pichot)