el hombre de tu vida

Guillermo Francella arrasa en Netflix con esta serie argentina

Esta serie, que ahora está disponible en Netflix, es El Hombre de tu Vida. Fue creada y coescrita por Juan José Campanella y tiene, además de a Guillermo Francela, a Luis Brandoni y a Mercedes Morán entre su reparto fijo.

La serie cuenta la historia de Hubo Bermúdez (Guillermo Francella) que, desempleado, comienza a trabajar en la empresa "El Amor de tu Vida", que pertenece a su prima Gloria (Mercedes Morán).

Esta empresa se dedica a estafar a hombres y mujeres prometiéndoles una pareja, pero cuando comienzan a llamar más mujeres que hombres, Hugo es contratado como una especie de comodín que tiene que interpretar a varios hombres diferentes para cumplir los deseos y exigencias de cada una de las mujeres. Sin embargo, llega a involucrarse con cada y a ayudarlas a resolver los conflictos que tienen en sus vidas.

Esta serie que está en Netflix tiene dos temporadas y, entre ambas, son un total de 24 episodios. Además, tiene muy buenos puntajes en sitios de críticas, lo que ayuda a explicar el que haya escalado tan rápidamente a los primeros lugares de lo más visto en la plataforma.

el hombre de tu vida, netflix

Reparto de El Hombre de tu Vida, la serie de Netflix