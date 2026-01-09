Netflix acaba de estrenar 6 capítulos de la serie sensación del 2026

machos alfa- serie

Netflix: de qué trata la serie Machos Alfa

La serie Machos Alfa sigue la historia de cuatro amigos que intentan adaptarse a los cambios en la masculinidad y al empoderamiento de las mujeres.

De acuerdo a la sinopsis oficial, Pedro, Luis, Raúl y Santi son cuatro amigos de unos 40 años que se sienten perdidos en la nueva era del empoderamiento femenino. Cada uno luchará por adaptarse, entre problemas laborales, relaciones abiertas, matrimonios sin sexo y divorcios.

La tercera temporada de la serie, recién estrenada en Netflix, sigue con la historia de Santi (Gorka Otxoa), Luis (Fele Martínez), Pedro (Fernando Gil) y Raúl (Raúl Tejón), quienes siguen viviendo distintas experiencias en plena época de empoderamiento femenino.

machos alfa serie.webp

En la cuarta temporada, la amistad pasa a ocupar un lugar central en la trama. Los protagonistas se enfrentan a situaciones tan insólitas como campamentos para replantearse la masculinidad, nuevos esquemas familiares y unas vacaciones en Punta Cana que terminan lejos de ser ideales. La convivencia bajo un mismo techo pondrá a prueba sus vínculos.

Con su característico humor y una mirada cercana, la serie profundiza en los cambios sociales y emocionales que atraviesan sus personajes, sumando una dosis de autocrítica que la distingue. Este enfoque fresco y actual es el que la mantiene como una de las comedias españolas más populares y comentadas de Netflix.

Netflix: tráiler de la serie Machos Alfa (temporada 4)

Embed - Machos alfa: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Machos Alfa, serie de Netflix

Gorka Otxoa como Santiago “Santi” Peralta

Fele Martínez como Luis Bravo

Fernando Gil como Pedro Aguilar Prieto

Raúl Tejón como Raúl Camacho Sanchís

Paula Gallego como Álex Peralta Martínez

Raquel Guerrero como Esther Alonso

María Hervás como Daniela Galván

Kira Miró como Luz Ferreiro

Paloma Bloyd como Irene Castro

Machos alfa serie.jpg

Dónde ver la serie Machos Alfa, según la zona geográfica