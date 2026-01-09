La plataforma de series y películas de Netflix se destaca por su amplio catálogo de ficciones subidas de tono, que se renueva de manera constante y mantiene a los suscriptores atentos a cada nuevo estreno. Dentro de ese universo de producciones que generan conversación y debate, una comedia española logró consolidarse como uno de los mayores fenómenos de los últimos años.
Netflix acaba de estrenar 6 capítulos de la serie sensación del 2026
La cuarta temporada de Machos Alfa llega a Netflix y vuelve a ser tendencia entre las series y películas más vistas, con humor ácido y escenas subidas de tono
Luego del éxito arrollador de sus temporadas anteriores, este viernes 9 de enero se estrena la cuarta temporada de Machos Alfa, una entrega muy esperada que vuelve a poner el foco en la deconstrucción de la masculinidad tradicional y el avance del empoderamiento femenino.
Creada y dirigida por los hermanos Alberto y Laura Caballero, la ficción mantiene un elenco encabezado por Gorka Otxoa, Fele Martínez, Fernando Gil y Raúl Tejón, quienes interpretan a cuatro amigos obligados a replantearse sus vínculos, creencias y privilegios. Con un relato ágil y situaciones incómodas, pero reconocibles, la serie se reafirma como una de las propuestas más vistas del Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Machos Alfa
La serie Machos Alfa sigue la historia de cuatro amigos que intentan adaptarse a los cambios en la masculinidad y al empoderamiento de las mujeres.
De acuerdo a la sinopsis oficial, Pedro, Luis, Raúl y Santi son cuatro amigos de unos 40 años que se sienten perdidos en la nueva era del empoderamiento femenino. Cada uno luchará por adaptarse, entre problemas laborales, relaciones abiertas, matrimonios sin sexo y divorcios.
La tercera temporada de la serie, recién estrenada en Netflix, sigue con la historia de Santi (Gorka Otxoa), Luis (Fele Martínez), Pedro (Fernando Gil) y Raúl (Raúl Tejón), quienes siguen viviendo distintas experiencias en plena época de empoderamiento femenino.
En la cuarta temporada, la amistad pasa a ocupar un lugar central en la trama. Los protagonistas se enfrentan a situaciones tan insólitas como campamentos para replantearse la masculinidad, nuevos esquemas familiares y unas vacaciones en Punta Cana que terminan lejos de ser ideales. La convivencia bajo un mismo techo pondrá a prueba sus vínculos.
Con su característico humor y una mirada cercana, la serie profundiza en los cambios sociales y emocionales que atraviesan sus personajes, sumando una dosis de autocrítica que la distingue. Este enfoque fresco y actual es el que la mantiene como una de las comedias españolas más populares y comentadas de Netflix.
Netflix: tráiler de la serie Machos Alfa (temporada 4)
Reparto de Machos Alfa, serie de Netflix
- Gorka Otxoa como Santiago “Santi” Peralta
- Fele Martínez como Luis Bravo
- Fernando Gil como Pedro Aguilar Prieto
- Raúl Tejón como Raúl Camacho Sanchís
- Paula Gallego como Álex Peralta Martínez
- Raquel Guerrero como Esther Alonso
- María Hervás como Daniela Galván
- Kira Miró como Luz Ferreiro
- Paloma Bloyd como Irene Castro
Dónde ver la serie Machos Alfa, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Machos Alfa se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie (Machos Alfa) Alpha Males se puede ver en Netflix.
- España: la serie Machos Alfa se puede ver en Netflix.