Netflix se dispone a renovar su catálogo de series y películas, prácticamente todos los días, es por eso que hay opciones para todos los gustos. Una película llegó como una de las grandes apuestas de la plataforma antes del inicio del 2026, y su historia que combina el drama con acción ya es una de las más atractivas, siendo un relato top mundial con un relato de menos de 2 horas: El gran diluvio.
Netflix estrenó un drama coreano que ya es de los más vistos en todo el mundo
La tendencia y el favoritismo de los suscriptores por las series y películas de producción coreana en el catálogo de Netflix sigue a tope, y es por eso que cualquier oferta de este país, se convierte en un éxito total. Esta película es uno de los últimos títulos en llegar a la plataforma en cuanto a este tipo de producciones, y estalla en reproducciones con un relato muy lejos de ser el clásico drama asiático.
Estamos al frente de una película que no es apta para los suscriptores de Netflix que son menores de edad, y esto se debe a la presencia de violencia y lenguaje inapropiado a lo largo de mucha de sus escenas. La historia no llega a las dos horas de duración en total, y según muchas de las críticas, su relato no se limita a ser muy intenso, sino que incluso llega a volverse realmente emotivo por momentos.
Es muy difícil encasillar esta película en un solo género, y es que esto se debe a que a lo largo de su relato vemos una gran cantidad de elementos de sci-fi, drama y acción, conformando una historia muy variada. Su llegada al catálogo de series y películas de Netflix, no pasó para nada inadvertida en la plataforma, y es que incluso en la actualidad está como una de las 10 propuestas más elegidas a nivel argentina.
Netflix: de qué trata la película El gran diluvio
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película coreana que arrasa en la plataforma, El gran diluvio centra su historia en: "En el que podría ser el último día en la Tierra, una lucha de vida o muerte en un apartamento inundado pronto se convierte en la única esperanza de supervivencia de la humanidad".
Netflix: reparto de la película El gran diluvio
- Kim Da-mi como Gu An-na
- Park Hae-soo como Son Hee-jo
- Kwon Eun-seong como Ja-in
- Jeon Hye-jin como Lim Hyeon-mo
- Lee Hak-joo como Sin Ga-won.
- Park Byung-eun como Lee Hwi-so.
- Jeon Yu-na como Lee Ji-soo.
- Kang Bin como Mi-jung (un asaltante o saqueador).
- Kim Dong-young como otro de los saqueadores que aparecen durante la crisis.
Dónde ver la película El gran diluvio, según la zona geográfica
- Latinoamérica: El gran diluvio se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: El gran diluvio se puede ver en Netflix.
- España: El gran diluvio se puede ver en Netflix.