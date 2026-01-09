Netflix estrenó un drama coreano que ya es de los más vistos en todo el mundo

Es muy difícil encasillar esta película en un solo género, y es que esto se debe a que a lo largo de su relato vemos una gran cantidad de elementos de sci-fi, drama y acción, conformando una historia muy variada. Su llegada al catálogo de series y películas de Netflix, no pasó para nada inadvertida en la plataforma, y es que incluso en la actualidad está como una de las 10 propuestas más elegidas a nivel argentina.

Netflix sumó a esta película al catálogo de series y películas a finales del 2025, y desde entonces es una de las mayores sorpresas coreanas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la película El gran diluvio

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película coreana que arrasa en la plataforma, El gran diluvio centra su historia en: "En el que podría ser el último día en la Tierra, una lucha de vida o muerte en un apartamento inundado pronto se convierte en la única esperanza de supervivencia de la humanidad".

A pesar de tener muy pocos días en la plataforma de Netflix, la película es una de las tendencias a nivel mundial.

el gran diluvio 2

Netflix: reparto de la película El gran diluvio

Kim Da-mi como Gu An-na

Park Hae-soo como Son Hee-jo

Kwon Eun-seong como Ja-in

Jeon Hye-jin como Lim Hyeon-mo

Lee Hak-joo como Sin Ga-won.

Park Byung-eun como Lee Hwi-so.

Jeon Yu-na como Lee Ji-soo.

Kang Bin como Mi-jung (un asaltante o saqueador).

Kim Dong-young como otro de los saqueadores que aparecen durante la crisis.

Dónde ver la película El gran diluvio, según la zona geográfica