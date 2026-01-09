Los tres motivos que alejan a Santino Andino de River Plate: el exótico destino y el dineral para Godoy Cruz

santino andino dos-

Una oferta irrestibible en los números para Godoy Cruz

La nueva agencia que maneja los destinos de Santino Andino acercó una oferta de Panathinaikos que es jugosa por donde se la mire: 7 millones de euros por el 50% del pase del pibe de 20 años, casi el doble que el monto que River Plate pone sobre la mesa (4 millones).

En lo númerico, es indiscutida y como ejemplo vale el caso Ezquiel Bullaude, la venta más cara en la hsitoria de Godoy Cruz. El volante fue transferido a Feyenoord de Países Bajos a cambio de 7.5 millones de euros por la totalidad de su pase. Acá hablamos casi de la misma cifra pero por la mitad de la ficha de Chulu.

De darse la transacción, sería la más importante no solo del Tomba, sino del fútbol de Mendoza. El récord lo ostenta la venta de Tomás Palacios de Independiente Rivadavia al Inter de Milán por 10 millones por el 100%. La de Santino Andino, en comparación y en proporción, también sería superadora.

No solo eso, Godoy Cruz, además, conservaría la otra mitad del pase del delantero subcampeón del mundo Sub-20 y podría ejercer de vidriera pensando en un pase superior en los montos a futuro.

La propuesta deportiva

Para Santino Andino, el desafío futbolístico también es interesante: llegaría a uno de los gigantes de Grecia y jugaría Europa League durante el 2026. Al entrenador español Rafa Benítez le ecanta y el experimentado DT hasta lo llamó para manifestarle sus deseos de tenerlo dentro de su pizarra.

Para algunos, es cierto, ir a Grecia no se traduce en llegar a una de los destinos top de Europa. Doble lectura de eso: tener como primera experiencia una liga menor para adaptarse es el camino que transitaron la mayoría de los grosos: Enzo Férnandez y Ángel Di María en Benfica o Cuti Romero en Atalanta, por citar algunos casos.

Un proyecto con entorno

La propuesta de Panathinaikos significa un paso adelante para su Santino Andino, con una familia que ve con buenos ojos un contrato a largo plazo en el fútbol europeo. Esas condiciones son fundamentales para que el jugador pueda pensar solo en lo deportivo. Tres años y medio de contrato y las comodidades, que por caso, no tuvo otro mendocino como Francisco Perruzzi y su fallida experiencia en el mismo país, aunque en un equipo mucho menor como Panthrakikos.

Tema no menor: Santino Andino es una excepción a la mayoría de los chicos que llegan a Primera División porque su familia no busca ni quiere "salvarse" con él. De padres laburantes, el delantero sabe muy bien que la decisión no es por presión ni conveniencia de su núcleo, sino porque ese propio entorno considera que es lo más saludable para él y su carrera.