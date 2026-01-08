El futuro de Santino Andino: cuál es el club en el que jugaría la joya de Godoy Cruz

La novela del mercado de pases que involucra a Santino Andino y a Godoy Cruz parece llegar a su fin. Luego de varias idas y vueltas entre River, el Panathinaikos de Grecia y el Tomba, finalmente el futuro de la joya del Expreso estaría definido y se concretaría en cuestión de días.
El presidente de la institución, José Mansur, confirmó en una entrevista con TyC Sports que Santino Andino ya tendría club en el que jugar post Godoy Cruz. El futuro del Chulu estaría en River y quedarían días para que se concrete la operación. "Llegamos a un acuerdo con River, vamos a vender una parte del pase de Andino”, afirmó el mandamás del Expreso.
Santino Andino será jugador de River
Godoy Cruz había rechazado en las últimas horas una oferta del Panathinaikos de Grecia por considerarla insuficiente (solo hubo una oferta según confirmó el presidente, no dos como se rumoreaba). Además, la dirigencia del Tomba siempre tuvo la intención concretar las negociaciones con el Millonario para poder establecer un lazo de magnitud entre ambas instituciones. “Queremos ser socios de River”, contó José Mansur al medio televisivo.
Por el pase de Santino Andino, el Tomba aceptaría de River un pago de 2,5 millones de dólares, más otros 2 millones de dólares en bonos. Además, el Tomba conservaría el 30% de una futura transferencia.
El desenlace se daría finalmente favorable a las intenciones de Godoy Cruz luego de superar el traspié para el Expreso con el cambio de representante de Santino Andino (dejó a Hernán Berman, agente vinculado al mundo River) y por una agencia internacional que buscaba posicionarlo en el exterior. "Es falso eso de que había dicho que no quería jugar en River", aseguró el presidente Mansur y aclaró: "le dijeron que va a ir a jugar al Real Madrid o a la Premier League. Hay factores externos que lo confunden"
El juvenil de la Selección argentina Sub 20, que participó en el último Mundial, se despedirá del Tomba con un registro de 8 goles y 5 asistencias en 45 partidos oficiales.