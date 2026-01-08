El futuro de Santino Andino: cuál es el club en el que jugaría la joya de Godoy Cruz

godoy cruz riestra 5 Santino Andino dejará Godoy Cruz para jugar en River.

Por el pase de Santino Andino, el Tomba aceptaría de River un pago de 2,5 millones de dólares, más otros 2 millones de dólares en bonos. Además, el Tomba conservaría el 30% de una futura transferencia.

El desenlace se daría finalmente favorable a las intenciones de Godoy Cruz luego de superar el traspié para el Expreso con el cambio de representante de Santino Andino (dejó a Hernán Berman, agente vinculado al mundo River) y por una agencia internacional que buscaba posicionarlo en el exterior. "Es falso eso de que había dicho que no quería jugar en River", aseguró el presidente Mansur y aclaró: "le dijeron que va a ir a jugar al Real Madrid o a la Premier League. Hay factores externos que lo confunden"

El juvenil de la Selección argentina Sub 20, que participó en el último Mundial, se despedirá del Tomba con un registro de 8 goles y 5 asistencias en 45 partidos oficiales.