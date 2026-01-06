Qué falta para que Santino Andino pase de Godoy Cruz a River: los detalles de la negociación

Más allá de que no hay muchos jugadores con la proyección y la edad de Andino, el descenso del Tomba ha precipitado la necesidad de una transferencia y esto influye a la hora de las negociaciones.

Santino Andino está cerca de River

Todo indica que el partido ante Riestra que determinó el descenso de Godoy Cruz fue el último de Santino Andino en el club donde se formó.

El que fuera integrante de la Selección argentina Sub 20 en el último Mundial se despediría con un registro de 8 goles y 5 asistencias en 45 partidos oficiales.