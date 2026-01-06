Qué falta para que Santino Andino pase de Godoy Cruz a River: los detalles de la negociación

Santino Andino está cerca de ser transferido por Godoy Cruz a River y aunque hay un principio de acuerdo entre los clubes las negociaciones continúan sin concretarse.
En un principio el Tomba aceptaría que el Millonario pague 2 millones de dólares, más otros 2 millones de dólares en bonos y a su vez Godoy Cruz conservaría el 30% de una futura transferencia.
Sin embargo, el mendocino y la nueva agencia que lo representa esperan una oferta más importante del exterior que sería del Panathinaikos de Grecia, aunque por ahora la dirigencia que encabeza José Mansur solo tuvo contactos con River.
Más allá de que no hay muchos jugadores con la proyección y la edad de Andino, el descenso del Tomba ha precipitado la necesidad de una transferencia y esto influye a la hora de las negociaciones.
Todo indica que el partido ante Riestra que determinó el descenso de Godoy Cruz fue el último de Santino Andino en el club donde se formó.
El que fuera integrante de la Selección argentina Sub 20 en el último Mundial se despediría con un registro de 8 goles y 5 asistencias en 45 partidos oficiales.