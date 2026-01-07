Godoy Cruz afrontó su primer amistoso de pretemporada: contra quién y cómo le fue

Mariano Toedtli dispuso la siguiente formación: Claa; Gerometta, Rossi, Rasmussen, Morán; Abrego, Quinteros, Valverde; Martínez, Barrionuevo y Ulariaga. Luego ingresaron Funes por Rasmussen, Pascual por Barrionuevo y Tejada por Valverde.

En el segundo turno de la jornada el plantel profesional se impuso 2-0 gracias al doblete de Nicolás Fernández. Este equipo formó con: Ramírez; Arce, Mendoza, Alessandria, Meli; Santiago, Poggi, Fernández; Sosa, Martínez Dupuy y Pascual. Luego ingresaron Funes por Alessandria, Valverde por Fernández, Barrionuevo por Pascual, Auzmendi por Martínez Dupuy y Oscar González por Sosa.

Godoy Cruz En el Feliciano Gambarte, la Primera se impuso ante el equipo de Reserva.

Franco Petroli y Santiago Correa fueron los arqueros que custodiaron los tres palos del equipo de Reserva. Además, la institución informó que los jugadores que no participaron de los encuentros trabajaron de manera diferenciada en el Predio de Coquimbito, debido a cargas y molestias propias de la pretemporada.

Cuándo debuta Godoy Cruz en la Primera Nacional

Godoy Cruz será el encargado de abrir el telón para los mendocinos en el certamen. El bautismo en la categorías será el domingo 8 de febrero, en condición de local. El Tomba jugará en el Feliciano Gambarte contra el recién ascendido Ciudad Bolívar, a partir de las 20.