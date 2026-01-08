Netflix dispone de un catálogo de series y películas cargado de opciones para todos los gustos. Una serie ha logrado sumergir a los suscriptores de la plataforma en un thriller psicológico sin precedentes, de la mano de una historia inspirada en una reconocida novela, con grandes giros argumentales que prometen dejarte boquiabierto: Detrás de sus ojos.
Está en Netflix y su historia tiene uno de los giros más atrapantes
La serie de Netflix ha sumado un thriller psicológico basado en una de las mejores obras literarias del género
Las series y películas de producción británica han logrado copar el catálogo de Netflix con historias especialmente del género policial, aunque hay relatos para todos los gustos, y todas son buenas. Esta serie logró conquistar al mundo entero con un thriller psicológico tan bueno, que llegó a estar durante varias semanas enteras como la oferta más elegida en más de 90 países.
Hay cierto tipo de relatos que siempre suelen funcionar dentro de Netflix, como lo pueden ser los relatos cortos, o también las series y películas basadas en obras literarias, justo lo que ocurre con esta serie. Todo esto ocurre en una historia que se compone de tan solo 6 capítulos en total, por lo cual, además de lo atractivo del relato, estamos hablando de una oferta sumamente intensa.
Estamos al frente de una serie que tiene detalles muy interesantes, que la hacen destacarse por las demás ofertas de series y películas del género, como las pequeñas pistas ocultas a lo largo de los capítulos. Los giros argumentales llevaron a que la oferta se viralizara a través de las recomendaciones de los suscriptores de Netflix, permitiendo que llegara a ser la oferta más vista de la plataforma durante varias semanas.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2021, y desde entonces es de los mejores thrillers psicológicos de toda la plataforma.
Netflix: cómo es la serie Detrás de sus ojos
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie basada en una reconocida novela, Detrás de sus ojos centra su historia en: "Una madre soltera se adentra en un mundo de manipulaciones perversas al iniciar un amorío con su jefe y una amistad secreta con su enigmática esposa".
Entre las historias basadas en obras literarias, esta serie es una de las mejores valoradas por los suscriptores de Netflix.
Reparto de la serie de Netflix, Detrás de sus ojos
- Simona Brown como Louise
- Eve Hewson como Adele
- Tom Bateman como David
- Robert Aramayo como Rob
- Tyler Howitt
- Georgie Glen
Dónde ver la serie Detrás de sus ojos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Detrás de sus ojos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Behind Her Eyes se puede ver en Netflix.
- España: la serie Detrás de sus ojos se puede ver en Netflix.