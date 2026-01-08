Está en Netflix y su historia tiene uno de los giros más atrapantes

Estamos al frente de una serie que tiene detalles muy interesantes, que la hacen destacarse por las demás ofertas de series y películas del género, como las pequeñas pistas ocultas a lo largo de los capítulos. Los giros argumentales llevaron a que la oferta se viralizara a través de las recomendaciones de los suscriptores de Netflix, permitiendo que llegara a ser la oferta más vista de la plataforma durante varias semanas.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2021, y desde entonces es de los mejores thrillers psicológicos de toda la plataforma.

Embed - 10 razones para ver Detrás de sus ojos

Netflix: cómo es la serie Detrás de sus ojos

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie basada en una reconocida novela, Detrás de sus ojos centra su historia en: "Una madre soltera se adentra en un mundo de manipulaciones perversas al iniciar un amorío con su jefe y una amistad secreta con su enigmática esposa".

Entre las historias basadas en obras literarias, esta serie es una de las mejores valoradas por los suscriptores de Netflix.

detras de sus ojos 2

Reparto de la serie de Netflix, Detrás de sus ojos

Simona Brown como Louise

Eve Hewson como Adele

Tom Bateman como David

Robert Aramayo como Rob

Tyler Howitt

Georgie Glen

Dónde ver la serie Detrás de sus ojos, según la zona geográfica