Cuándo juegan Real Madrid vs. Barcelona por la Supercopa de España: día, hora y TV

El Real Madrid venció 2-1 al Atlético de Madrid en el estadio King Abdullah Sports City, por el encuentro correspondiente a la semifinal de la Supercopa de España y jugará la final con el Barcelona.
El Merengue deberá medirse una vez más con su clásico adversario para definir el certamen y la cita será el domingo 12 a las 16 hora argentina y con TV por Flow.
En el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, los dos tantos del elenco comandado por Xabi Alonso fueron marcados por el uruguayo Federico Valverde y el brasileño Rodrygo, mientras que el único tanto del equipo de Diego Simeone llegó de la mano del noruego Alexander Sørloth.
Giuliano Simeone y Julián Álvarez fueron titulares en el Aleti y tanto Nahuel Molina como Thiago Almada ingresaron en la segunda parte, mientras que Franco Mastantuono jugó en los últimos minutos para el Madrid.
Barcelona, que venció el miércoles 5 a 0 al Athletic de Bilbao, es el campeón defensor y máximo ganador de la Supercopa de España con 15 títulos en 27 finales, mientras que el Real Madrid la ganó 13 veces y perdió 7 definiciones.
Los clásicos rivales jugaron 10 finales entre sí con 7 victorias del Real Madrid y 3 del Barcelona, dos de ellas en las últimas 3 ediciones.