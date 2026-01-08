Cuándo juegan Real Madrid vs. Barcelona por la Supercopa de España: día, hora y TV

El Merengue deberá medirse una vez más con su clásico adversario para definir el certamen y la cita será el domingo 12 a las 16 hora argentina y con TV por Flow.

valverde 1

En el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, los dos tantos del elenco comandado por Xabi Alonso fueron marcados por el uruguayo Federico Valverde y el brasileño Rodrygo, mientras que el único tanto del equipo de Diego Simeone llegó de la mano del noruego Alexander Sørloth.