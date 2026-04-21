El viaje en tren más largo de Argentina: qué ciudades une y cuánto sale un pasaje

Si sos de los que disfrutan del "traqueteo" y de mirar el paisaje por la ventana, esta nota te va a gustar. Es que hoy por hoy, el tren que conecta Buenos Aires con Rosario se convirtió en el viaje más largo que sigue en pie con servicio regular en nuestro país. Con las rutas a Córdoba o Tucumán interrumpidas, este gigante de la línea Mitre es el que manda en las vías.
Salís de Retiro a las 19:55 y, tras un viaje de 7 horas y 34 minutos, estás pisando suelo rosarino a las 3:29 de la mañana. Si te toca volver, el tren sale de Rosario Norte bien temprano, a las 4:48, para dejarte en Buenos Aires al mediodía. En el medio, el tren va parando en todos lados: Campana, Zárate, San Pedro y San Nicolás son solo algunas de las 11 estaciones intermedias donde podés subir o bajar.
Lo mejor de todo es que no necesitás romper el chanchito. Viajar en Primera te sale entre $11.700 y $13.000, y si querés ir un poco más cómodo en Pullman, el ticket ronda los $14.000 a $16.800. El tren, como vemos, sigue siendo una buena opción frente al auto, colectivo o avión.
El viaje en tren más largo de la Argentina, con descuento y mascotas a bordo
Además, los jubilados tienen un 40% de descuento y los chicos de 3 a 12 años pagan la mitad. Importante es saber que los pasajes no se venden arriba del tren, sino que tenés que sacarlos antes (ya hay disponibilidad hasta el 4 de mayo de 2026).
El servicio de tren viene completo: aire acondicionado, coche comedor para picar algo, baños limpios y espacio para personas con movilidad reducida. Incluso, si no querés dejar a tu mejor amigo peludo, podés viajar con tu mascota en los sectores habilitados. Una opción económica, amigable y con mística que une dos ciudades claves del país.