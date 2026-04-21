El viaje en tren más largo de Argentina: qué ciudades une y cuánto sale un pasaje

tren de pasajeros trenes argentinos (10).jpg El tren sigue uniendo ciudades grandes y chicas de la Argentina. Foto: Trenes Argentinos

El viaje en tren más largo de la Argentina, con descuento y mascotas a bordo

Además, los jubilados tienen un 40% de descuento y los chicos de 3 a 12 años pagan la mitad. Importante es saber que los pasajes no se venden arriba del tren, sino que tenés que sacarlos antes (ya hay disponibilidad hasta el 4 de mayo de 2026).

trenes El tramo Buenos Aires - Rosario es, hoy por hoy, el más largo de la Argentina. Foto: Trenes Argentinos

El servicio de tren viene completo: aire acondicionado, coche comedor para picar algo, baños limpios y espacio para personas con movilidad reducida. Incluso, si no querés dejar a tu mejor amigo peludo, podés viajar con tu mascota en los sectores habilitados. Una opción económica, amigable y con mística que une dos ciudades claves del país.