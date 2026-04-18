El ave que inspiró a uno de los trenes más rápidos del mundo y solucionó un gran problema

Pero el problema en su diseño dio mucho de qué hablar, pues al salir de túneles generaba explosiones sónicas o desplazaba el aire hacia delante generando una acumulación de presión que, al liberarse en la salida, producía un estruendo molesto y hasta hacía temblar edificios siendo muy molesto para quienes vivían cerca.

Sin embargo, un ingeniero llamado Eiji Nakatsu tenía un gran interés en la observación de aves y se dio cuenta de que los martines pescadores pueden meterse al agua sin hacer casi ruido o salpicaduras gracias a su pico afilado. Así que, inspirados en ellos, rediseñaron el tren con un pico aerodinámico y el problema desapareció.

tren bala y martin pescador Nakatsu rediseñó la parte frontal del tren inspirándose en el pico del martín pescador.

Así es como finalmente los ingenieros miraron a la naturaleza para rediseñar el tren bala basándose en cómo los pájaros martín pescador pueden cortar el aire y sumergirse en el agua para atrapar a sus presas.

Este rediseño no solo ayudó a reducir el ruido y eliminar las barreras del túnel, sino que también permitió que el tren viajara un 10 % más rápido usando un 15 % menos de electricidad.