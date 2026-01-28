Ese desarrollo dio lugar a un sistema que rompe con la lógica clásica del tren. No hay contacto directo con las vías, la fricción se reduce al mínimo y la velocidad deja de ser una restricción técnica para convertirse en una ventaja estructural.

Shinkansen Maglev

Construyen un tren de levitación que romperá el record velocidad a 500 km/h

Se trata de un tren de levitación magnética que Japón construye como una apuesta tecnológica y estratégica de largo plazo. No es un experimento ni una idea futurista. Es una obra real que busca cambiar la forma en que se concibe el transporte terrestre en el mundo.