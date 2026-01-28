Ese desarrollo dio lugar a un sistema que rompe con la lógica clásica del tren. No hay contacto directo con las vías, la fricción se reduce al mínimo y la velocidad deja de ser una restricción técnica para convertirse en una ventaja estructural.
Construyen un tren de levitación que romperá el record velocidad a 500 km/h
Se trata de un tren de levitación magnética que Japón construye como una apuesta tecnológica y estratégica de largo plazo. No es un experimento ni una idea futurista. Es una obra real que busca cambiar la forma en que se concibe el transporte terrestre en el mundo.
Al no apoyarse sobre rieles, reduce la fricción y permite alcanzar una velocidad comercial cercana a los 500 km/h. El proyecto atraviesa un territorio complejo, por eso gran parte del recorrido será subterráneo. Más que un tren rápido, es una declaración de liderazgo tecnológico japonés.
Cómo será este tren de levitación magnética
- Sistema SCMaglev: utiliza imanes superconductores refrigerados con helio líquido, lo que permite que el tren levite y se estabilice automáticamente a partir de cierta velocidad.
- Velocidad operativa definida: la velocidad comercial prevista es de 500 km/h, mientras que en pruebas controladas ya superó los 600 km/h.
- Trazado mayormente subterráneo: cerca del 86% de los 286 km entre Tokio y Nagoya se construyen en túneles, algunos a gran profundidad.
- Tiempo de viaje reducido: el recorrido Tokio–Nagoya está diseñado para completarse en unos 40 minutos, frente a más de una hora del Shinkansen actual.
- Proyecto Ch Shinkansen: es una línea nueva, paralela al Shinkansen tradicional, pensada para absorber demanda futura y asegurar el transporte interurbano a largo plazo.
- Levitación y guiado integrados: el tren levita, se estabiliza y se guía lateralmente mediante imanes superconductores; no necesita ruedas a velocidad de operación.