No es una fantasía futurista sacada de una película de ciencia ficción. La construcción del primer tren bala submarino del mundo, o al menos el más largo de su tipo, está tomando forma bajo el mar.
Comienza la construcción del túnel submarino más largo del mundo para trenes de alta velocidad
La construcción del túnel ferroviario bajo el mar permitirá la circulación de trenes de alta velocidad y reducirá drásticamente los tiempos de viaje
Esta construcción promete redefinir cómo concebimos la distancia entre ciudades costeras. El corazón de esta infraestructura se llama Jintang Undersea Tunnel, un tramo de túnel ferroviario bajo el agua que conectará la ciudad de Ningbo con Zhoushan, cruzando el Mar de China Oriental.
Comienza la construcción del túnel submarino más largo del mundo para trenes de alta velocidad
Con una extensión total de 16.18 km bajo el agua, de los cuales 11.21 km serán excavados con máquinas tuneladoras especiales, este corredor se perfila como el túnel ferroviario submarino de alta velocidad más largo del mundo una vez terminado. Los equipos especiales de construcción están diseñados para excavar a profundidades de hasta 78 metros bajo el nivel del mar.
En cuanto a plazos, la excavación del túnel submarino se está realizando en 2025 y se espera que la infraestructura esté terminada para fines de 2026, mientras que toda la línea ferroviaria, incluyendo este segmento bajo el mar, se proyecta que entre en operación en 2028.
Cómo es esta construcción monumental
Este proyecto no es un túnel cualquiera:
- Tendrá un diámetro de más de 14 metros, equivalente a un pequeño edificio bajo la tierra, y sistemas de seguridad y ventilación de última generación pensados para soportar tanto el ambiente marino como la operación continua de trenes de alta velocidad.
- Los trenes que recorrerán este túnel podrán circular a hasta 250 km/h, reduciendo el viaje desde Ningbo hasta Zhoushan a aproximadamente 26–30 minutos.
- Este tramo submarino forma parte de la línea ferroviaria de alta velocidad Ningbo–Zhoushan, una red de 76.4 km que integrará estaciones clave como Ningbo East, Yunlong, Qiuga, Beilun West, Jintang, Ma’ao y Zhoushan, conectando finalmente la isla al vasto sistema ferroviario continental de China.
- Más allá de la velocidad, la obra significa una transformación logística y social. Esta construcción integrará regiones antes aisladas, impulsará el comercio y la movilidad diaria, y servirá como un hito de ingeniería subacuática.