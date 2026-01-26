Esta construcción promete redefinir cómo concebimos la distancia entre ciudades costeras. El corazón de esta infraestructura se llama Jintang Undersea Tunnel, un tramo de túnel ferroviario bajo el agua que conectará la ciudad de Ningbo con Zhoushan, cruzando el Mar de China Oriental.

Tren bala (1)

Comienza la construcción del túnel submarino más largo del mundo para trenes de alta velocidad

Con una extensión total de 16.18 km bajo el agua, de los cuales 11.21 km serán excavados con máquinas tuneladoras especiales, este corredor se perfila como el túnel ferroviario submarino de alta velocidad más largo del mundo una vez terminado. Los equipos especiales de construcción están diseñados para excavar a profundidades de hasta 78 metros bajo el nivel del mar.