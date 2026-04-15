Con 200 kilómetros bajo tierra y más 180 trenes: la construcción del metro automático más grande de Europa está por finalizar

La infraestructura incluye cuatro nuevas líneas (15, 16, 17 y 18) y la extensión de otras existentes. Operará con trenes sin conductor, alta frecuencia y sistemas inteligentes de control. Se prevé que transporte millones de pasajeros diarios y reduzca significativamente los tiempos de viaje y las emisiones contaminantes en la región metropolitana.

Grand Paris Express (2)

Cómo será el metro más grande Europa: la construcción para más de 180 trenes

Se proyecta un uso de entre 2 y 3 millones de pasajeros diarios, lo que lo convierte en uno de los sistemas más utilizados de Europa. Para esta construcción se han utilizado decenas de máquinas excavadoras simultáneamente (hasta unas 20), marcando un récord en obras subterráneas urbanas.

En 2027, el Grand Paris Express entra en una de sus fases más importantes. Varias líneas clave comienzan a operar parcialmente, marcando el paso de obra a sistema funcional. Para el año 2028–2030 se completan varias extensiones. Finalmente, el cierre total del proyecto, con toda la red operativa será en 2031