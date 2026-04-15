A más de 200 kilómetros bajo la superficie, Europa está a punto de inaugurar una de sus obras de infraestructura más ambiciosas. Se trata de la construcción de un metro completamente automatizado, diseñado no solo para transportar millones de pasajeros con eficiencia, sino también para redefinir la forma en que las grandes ciudades se conectan y respiran bajo tierra.
Con 200 kilómetros bajo tierra y más 180 trenes: la construcción del metro automático más grande de Europa está por finalizar
Esta construcción para casi 200 trenes se acerca a su etapa final como la mayor obra de transporte en Europa. Todos los detalles
Esta construcción, que ha tomado años de planificación, ingeniería y excavación a gran escala, combina tecnología de última generación con una visión urbana de largo plazo. Se trata de trenes sin conductor, sistemas inteligentes de control de tráfico y estaciones concebidas como nodos modernos, accesibles y sostenibles.
Con 200 kilómetros bajo tierra y más 180 trenes: la construcción del metro automático más grande de Europa está por finalizar
El Grand Paris Express es el mayor proyecto de metro automático de Europa, en desarrollo en París. Esta construcción de Francia contempla más de 200 kilómetros de nuevas líneas y 68 estaciones, destinadas a mejorar la conectividad entre suburbios sin pasar por el centro.
La infraestructura incluye cuatro nuevas líneas (15, 16, 17 y 18) y la extensión de otras existentes. Operará con trenes sin conductor, alta frecuencia y sistemas inteligentes de control. Se prevé que transporte millones de pasajeros diarios y reduzca significativamente los tiempos de viaje y las emisiones contaminantes en la región metropolitana.
Cómo será el metro más grande Europa: la construcción para más de 180 trenes
Se proyecta un uso de entre 2 y 3 millones de pasajeros diarios, lo que lo convierte en uno de los sistemas más utilizados de Europa. Para esta construcción se han utilizado decenas de máquinas excavadoras simultáneamente (hasta unas 20), marcando un récord en obras subterráneas urbanas.
En 2027, el Grand Paris Express entra en una de sus fases más importantes. Varias líneas clave comienzan a operar parcialmente, marcando el paso de obra a sistema funcional. Para el año 2028–2030 se completan varias extensiones. Finalmente, el cierre total del proyecto, con toda la red operativa será en 2031
- 68 estaciones nuevas: distribuidas en toda el área metropolitana de París que alcanza los 50 metros de profundidad
- Automatización total: trenes sin conductor con operación inteligente
- Conectividad suburbana: une periferias sin pasar por el centro
- Alta capacidad: diseñado para transportar millones de pasajeros diarios
- Sostenibilidad: busca reducir emisiones y mejorar la movilidad urbana