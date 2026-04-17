Más de 50.000 km de vías: China consolida la red de trenes rápidos más grande del mundo

No se trata solo de mover personas más rápido, sino de integrar económicamente a China. Esta red conecta grandes centros urbanos con regiones interiores, reduce tiempos de viaje de forma radical, impulsa el turismo interno y fortalece la actividad productiva entre provincias. Es una infraestructura que actúa como tejido conectivo de una economía continental.

China High-Speed Railway Network (1)

La expansión del tren de alta velocidad en China

El proyecto de la red de trenes de alta velocidad en China comenzó a tomar forma a finales de los años 90, pero su impulso real llegó en 2004, cuando el Estado decidió modernizar el sistema ferroviario. En 2008 se inauguró la primera línea de alta velocidad, marcando el inicio visible de una transformación que no ha parado desde entonces.

No tiene una fecha de finalización cerrada, porque se trata de una infraestructura en expansión constante. Sin embargo, el país proyecta completar su estructura principal hacia 2035, consolidando una red nacional que sigue creciendo y adaptándose a las necesidades económicas y territoriales del país.