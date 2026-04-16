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China: un gato gigante revoluciona el aeropuerto de Hong Kong

Un gato gigante interactivo de ocho metros se convirtió en la principal atracción del aeropuerto, con miles de viajeros compartiendo fotos y videos en redes

Gonzalo Ponce
Editado por Gonzalo Ponce
El gato de 8 metros que es furor en China.

El gato de 8 metros que es furor en China.

El Aeropuerto Internacional de Hong Kong sumó una atracción que se volvió viral: una escultura de un gato de escala masiva titulada “A moment to purr”. Ubicada estratégicamente en la Terminal 1 del aeropuerto de la ciudad de China, la obra no solo destaca por su impacto visual, sino por establecer un vínculo interactivo con los viajeros de todo el mundo.

Catzilla China aeropuerto
El gato gigante que es furor en el aeropuerto de Hong Kong.

El gato gigante que es furor en el aeropuerto de Hong Kong.

Una pausa artística en medio del viaje

La instalación presenta a un gato de pelaje anaranjado y textura mullida en posición de descanso, simulando una siesta en medio del bullicio aeroportuario. El objetivo de la pieza es invitar a los pasajeros a realizar una pausa en su rutina de traslado.

Apodado “Catzilla” por los usuarios de redes sociales, el felino se convirtió en el punto fotográfico por excelencia de la terminal, que durante 2025 registró un tráfico superior a los 60 millones de pasajeros.

Embed - La nueva atracción viral de Hong Kong: Catzilla, el gato de 8 metros

Tecnología y respuesta sensorial

Lo que distingue a esta obra es su capacidad de reacción. La experiencia interactiva incluye:

  • Movimiento y sonido: el gato puede mover la cola y las orejas, además de emitir ronroneos al detectar el paso de las personas.
  • Pantallas táctiles: el público puede “alimentar” virtualmente al animal, activando diversas respuestas lúdicas mediante dispositivos integrados.
  • Ubicación estratégica: se encuentra en la Sala de Llegadas A, integrándose a una agenda especial de Pascua que incluye intervenciones artísticas y shows en vivo.

Impacto cultural y familiar

La propuesta logró transformar las áreas de espera en espacios de entretenimiento, siendo especialmente valorada por las familias con niños que buscan un respiro entre conexiones. La escala y originalidad de la escultura la posicionaron como un fenómeno global en plataformas digitales, donde viajeros de diversas nacionalidades comparten su experiencia.

La instalación estará disponible para el público hasta el 2 de mayo, reafirmando la tendencia de los grandes aeropuertos de incorporar hitos culturales para optimizar la experiencia de los usuarios.

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