China: un gato gigante revoluciona el aeropuerto de Hong Kong

Embed - La nueva atracción viral de Hong Kong: Catzilla, el gato de 8 metros

Tecnología y respuesta sensorial

Lo que distingue a esta obra es su capacidad de reacción. La experiencia interactiva incluye:

Movimiento y sonido: el gato puede mover la cola y las orejas, además de emitir ronroneos al detectar el paso de las personas.

el gato puede mover la cola y las orejas, además de emitir ronroneos al detectar el paso de las personas. Pantallas táctiles: el público puede “alimentar” virtualmente al animal, activando diversas respuestas lúdicas mediante dispositivos integrados.

el público puede “alimentar” virtualmente al animal, activando diversas respuestas lúdicas mediante dispositivos integrados. Ubicación estratégica: se encuentra en la Sala de Llegadas A, integrándose a una agenda especial de Pascua que incluye intervenciones artísticas y shows en vivo.

Impacto cultural y familiar

La propuesta logró transformar las áreas de espera en espacios de entretenimiento, siendo especialmente valorada por las familias con niños que buscan un respiro entre conexiones. La escala y originalidad de la escultura la posicionaron como un fenómeno global en plataformas digitales, donde viajeros de diversas nacionalidades comparten su experiencia.

La instalación estará disponible para el público hasta el 2 de mayo, reafirmando la tendencia de los grandes aeropuertos de incorporar hitos culturales para optimizar la experiencia de los usuarios.