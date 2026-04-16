El gigante de Asia que desafía su historia pacifista y se rearma: está en la mira de China por modificar el equilibrio mundial

Según el Ministerio de Defensa de Japón, el país está adquiriendo capacidades “de contraataque”, incluyendo misiles de largo alcance como los Tomahawk estadounidenses, modernización de destructores y desarrollo de sistemas de defensa aérea y ciberseguridad. Este giro responde principalmente al ascenso militar de China, las pruebas de misiles de Corea del Norte y la incertidumbre sobre el compromiso de EE. UU. en la región. China ha criticado este cambio, señalando que altera el equilibrio estratégico del Indo-Pacífico.

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Japón se vuelve armar militarmente

En paralelo a este proceso, Japón también ha acelerado la reactivación de infraestructura militar en el suroeste del país, especialmente en las islas Nansei, una cadena estratégica cercana a Taiwán. Según el Ministerio de Defensa japonés, estas islas han sido clave para desplegar unidades de misiles tierra-aire y fuerzas de reacción rápida, reforzando la vigilancia del estrecho de Miyako y las rutas marítimas del Indo-Pacífico.

Otro elemento relevante es el avance en la cooperación militar trilateral entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, que desde 2023 ha intensificado ejercicios conjuntos enfocados en defensa antimisiles y respuesta a crisis regionales. Este esquema busca mejorar la interoperabilidad entre fuerzas en caso de incidentes en el mar de China Oriental o en la península de Corea.

Además, Japón ha comenzado a invertir en capacidades de defensa no convencionales, como sistemas de guerra electrónica y defensa cibernética, áreas que el propio Ministerio de Defensa considera prioritarias frente a amenazas híbridas. Estas inversiones forman parte del programa de modernización de las Fuerzas de Autodefensa, que incluye también la expansión de su flota de submarinos clase Taigei y destructores equipados con sistema Aegis.

China, por su parte, ha respondido a estos movimientos con patrullajes aéreos y navales más frecuentes en el mar de China Oriental, lo que ha incrementado la actividad militar en zonas cercanas a áreas disputadas como las islas Senkaku/Diaoyu, elevando la tensión en un espacio ya altamente sensible.