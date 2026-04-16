Estados Unidos sigue con el bloqueó a Irán y amenazó que puede atacar "con solo apretar un botón"

Según informó The Washington Post, el despliegue no es solo retórico. Estados Unidos prepara el envío de 6.000 soldados adicionales a Oriente Próximo. El contingente se movilizará a bordo del imponente portaaviones USS George H.W. Bush y otros buques de guerra.

bombardeos en iran Bombardeos en Irán. El bloqueo ha generado un clima de especulaciones y amenazas.

La fecha clave es el 22 de abril:

Ese día expira el alto el fuego de dos semanas que rige actualmente.

El objetivo de Washington es que las tropas estén operativas en la zona de conflicto antes de que venza ese plazo.

Buscan forzar a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones bajo una presión militar sin precedentes.

"Sabemos hacia dónde se mueven"

El Jefe del Pentágono fue tajante al referirse a la inteligencia con la que cuentan sobre el terreno. Aseguró que el monitoreo sobre los activos militares de Irán es constante y minucioso. "Sabemos exactamente qué activos están moviendo y hacia dónde lo hacen", advirtió, en un claro mensaje de que cualquier intento de represalia o movimiento defensivo por parte de Teherán será detectado antes de ejecutarse.

La comunidad internacional observa con cautela este movimiento, que coloca al mundo a las puertas de una escalada de proporciones desconocidas en Medio Oriente, mientras el precio del petróleo y los mercados globales ya comienzan a reaccionar ante la posibilidad de un estallido bélico inminente.