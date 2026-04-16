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Estados Unidos sigue con el bloqueó a Irán y amenazó que puede atacar "con solo apretar un botón"

"Sabemos qué mueven y hacia dónde", lanzaron desde El Pentágono. Estados Unidos endurece su postura y enviará 6.000 soldados adicionales a Medio Oriente

Luciano Bertolotti
Editado por Luciano Bertolotti
El secretario de Defensa de Estados Undios, Pete Hegseth, lanzó una amenaza letal contra Irán.

El secretario de Defensa de Estados Undios, Pete Hegseth, lanzó una amenaza letal contra Irán.

El tablero internacional se encuentra en su punto de mayor efervescencia en Medio Oriente. En las últimas horas, el Gobierno de los Estados Unidos elevó la confrontación con Irán a un nivel crítico, combinando una asfixia económica total con una amenaza militar directa y explícita.

Desde el Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el mensaje fue letal: las fuerzas norteamericanas aseguran tener identificados cada uno de los movimientos militares iraníes y advirtieron que la capacidad de respuesta es inmediata. "Estamos listos para actuar con solo apretar un botón", sentenciaron fuentes oficiales, dejando claro que la diplomacia ha cedido su lugar a la fuerza.

iran
Todo apunto a que Estados Unidos intente invadir Irán en los próximo días.

Todo apunto a que Estados Unidos intente invadir Irán en los próximo días.

Bloqueo total y parálisis comercial

El Comando Central estadounidense (CENTCOM) anunció una medida de consecuencias imprevisible: la imposición de un bloqueo total sobre los puertos iraníes. Según el reporte oficial, el comercio marítimo hacia y desde la república islámica ha quedado completamente detenido, lo que representa un intento de asfixiar financieramente a Teherán para forzar un acuerdo que ponga fin a las hostilidades en la región.

Según informó The Washington Post, el despliegue no es solo retórico. Estados Unidos prepara el envío de 6.000 soldados adicionales a Oriente Próximo. El contingente se movilizará a bordo del imponente portaaviones USS George H.W. Bush y otros buques de guerra.

bombardeos en iran
Bombardeos en Irán. El bloqueo ha generado un clima de especulaciones y amenazas.

Bombardeos en Irán. El bloqueo ha generado un clima de especulaciones y amenazas.

La fecha clave es el 22 de abril:

  • Ese día expira el alto el fuego de dos semanas que rige actualmente.
  • El objetivo de Washington es que las tropas estén operativas en la zona de conflicto antes de que venza ese plazo.
  • Buscan forzar a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones bajo una presión militar sin precedentes.

"Sabemos hacia dónde se mueven"

El Jefe del Pentágono fue tajante al referirse a la inteligencia con la que cuentan sobre el terreno. Aseguró que el monitoreo sobre los activos militares de Irán es constante y minucioso. "Sabemos exactamente qué activos están moviendo y hacia dónde lo hacen", advirtió, en un claro mensaje de que cualquier intento de represalia o movimiento defensivo por parte de Teherán será detectado antes de ejecutarse.

La comunidad internacional observa con cautela este movimiento, que coloca al mundo a las puertas de una escalada de proporciones desconocidas en Medio Oriente, mientras el precio del petróleo y los mercados globales ya comienzan a reaccionar ante la posibilidad de un estallido bélico inminente.

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