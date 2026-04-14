China tildó de irresponsable el bloqueo de Estados Unidos a Irán y advirtió por aranceles

La escalada de tensión en el estrecho de Ormuz ha alcanzado un nuevo pico de intensidad este martes en Medio Oriente. El gobierno de China condenó de forma tajante el inicio de las operaciones militares de Estados Unidos destinadas a bloquear el tráfico marítimo de entrada y salida de los puertos de Irán, calificando la medida como "peligrosa e irresponsable".
En una rueda de prensa que captó la atención de los mercados globales, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, instó a la administración de Donald Trump a deponer la actitud beligerante y respetar el frágil acuerdo de alto el fuego temporal que rige en la región.
"El aumento de los despliegues militares y las acciones de bloqueo selectivo solo elevarán las tensiones y socavarán la paz. Solo un completo alto el fuego puede crear las condiciones para desescalar la situación", afirmó el funcionario.
El fantasma de la guerra comercial: aranceles del 50%
El conflicto no se limita al plano militar. China respondió con firmeza ante las amenazas del presidente estadounidense, quien aseguró que impondrá aranceles del 50% a los productos chinos si se comprueba que el gigante asiático suministra apoyo bélico a Teherán.
Sobre este punto, Guo Jiakun fue tajante: "Los informes que afirman que China proporciona apoyo militar a Irán son completamente falsos". El vocero advirtió que, de concretarse la imposición de impuestos adicionales bajo este "pretexto", Pekín tomará "contramedidas firmes", lo que podría desencadenar en una nueva y feroz guerra comercial entre las dos potencias.
Desafío en el estrecho de Ormuz: buques sancionados logran cruzar
A pesar del despliegue de la flota estadounidense, el primer día completo del bloqueo mostró fisuras en la práctica. Según plataformas de monitoreo satelital, al menos tres petroleros lograron cruzar el estrecho de Ormuz este martes:
- Peace Gulf (Bandera de Panamá) y Murlikishan (Madagascar): cruzaron con autorización expresa de EE.UU.
- Rich Starry (Bandera de Malawi): el caso más polémico. Este petrolero de 188 metros de eslora logró pasar rumbo a China tras haber abortado su trayecto el lunes.
El dato clave es que tanto el Rich Starry como su propietaria, la firma Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, se encuentran bajo sanciones directas de Washington por sus vínculos comerciales con el régimen iraní, lo que representa un desafío directo a la autoridad del bloqueo impuesto por la Casa Blanca.
Las claves del conflicto
- Postura de China: exige diálogo y asegura cumplir estrictamente con las leyes de control de exportaciones militares.
- Acción de EE.UU.: mantiene un bloqueo selectivo sobre buques que operan con puertos iraníes.
- Riesgo económico: la amenaza de aranceles de 50% pone en jaque la estabilidad de los suministros globales y el precio del crudo.