China tildó de irresponsable el bloqueo de Estados Unidos a Irán y advirtió por aranceles

Estrecho de Ormuz El estrecho de Ormuz en el foco tras el bloqueo de Estados Unidos.

El fantasma de la guerra comercial: aranceles del 50%

El conflicto no se limita al plano militar. China respondió con firmeza ante las amenazas del presidente estadounidense, quien aseguró que impondrá aranceles del 50% a los productos chinos si se comprueba que el gigante asiático suministra apoyo bélico a Teherán.

Sobre este punto, Guo Jiakun fue tajante: "Los informes que afirman que China proporciona apoyo militar a Irán son completamente falsos". El vocero advirtió que, de concretarse la imposición de impuestos adicionales bajo este "pretexto", Pekín tomará "contramedidas firmes", lo que podría desencadenar en una nueva y feroz guerra comercial entre las dos potencias.

Desafío en el estrecho de Ormuz: buques sancionados logran cruzar

A pesar del despliegue de la flota estadounidense, el primer día completo del bloqueo mostró fisuras en la práctica. Según plataformas de monitoreo satelital, al menos tres petroleros lograron cruzar el estrecho de Ormuz este martes:

Peace Gulf (Bandera de Panamá) y Murlikishan (Madagascar): cruzaron con autorización expresa de EE.UU.

(Bandera de Panamá) y (Madagascar): cruzaron con autorización expresa de EE.UU. Rich Starry (Bandera de Malawi): el caso más polémico. Este petrolero de 188 metros de eslora logró pasar rumbo a China tras haber abortado su trayecto el lunes.

El dato clave es que tanto el Rich Starry como su propietaria, la firma Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, se encuentran bajo sanciones directas de Washington por sus vínculos comerciales con el régimen iraní, lo que representa un desafío directo a la autoridad del bloqueo impuesto por la Casa Blanca.

Las claves del conflicto

Postura de China: exige diálogo y asegura cumplir estrictamente con las leyes de control de exportaciones militares.

exige diálogo y asegura cumplir estrictamente con las leyes de control de exportaciones militares. Acción de EE.UU.: mantiene un bloqueo selectivo sobre buques que operan con puertos iraníes.

mantiene un bloqueo selectivo sobre buques que operan con puertos iraníes. Riesgo económico: la amenaza de aranceles de 50% pone en jaque la estabilidad de los suministros globales y el precio del crudo.