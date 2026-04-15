Estados Unidos paralizó el comercio marítimo de Irán y Teherán amenaza con cerrar el Mar Rojo

los marines a Irán

En sintonía con esta presión, el diario Washington Post informó que el Pentágono se prepara para enviar 6.000 soldados adicionales a la región. El despliegue se realizaría a bordo del portaaviones USS George H.W. Bush y otros buques de guerra hacia finales de este mes. La fecha no es casual: el próximo 22 de abril vence el alto el fuego de dos semanas, y la administración de Donald Trump busca llegar a ese límite con una posición de fuerza inobjetable.

La respuesta de Irán: "Nadie pasará"

La reacción de Teherán no se hizo esperar. El régimen advirtió que, si Estados Unidos continúa con su acción en el estrecho de Ormuz, no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en puntos estratégicos como el Golfo Pérsico, el Mar de Omán y el Mar Rojo.

Esta amenaza de bloqueo recíproco despierta el temor a un colapso en las rutas comerciales más importantes del mundo, por donde transita una parte sustancial del crudo que abastece a Occidente. "Si nosotros no exportamos, nadie lo hará", parece ser la premisa del mando militar iraní.

¿Un acuerdo en el horizonte?

A pesar del ruido de tambores de guerra y el despliegue militar, el presidente Donald Trump lanzó un mensaje sorpresivamente optimista. En declaraciones a la cadena Fox News, el mandatario republicano aseguró que "la guerra está a punto de terminar" y afirmó que el gobierno iraní busca "desesperadamente un acuerdo" debido al asfixiante cerco económico y militar.

Trump incluso sugirió que las negociaciones presenciales podrían retomarse en apenas 48 horas. El objetivo de Washington es forzar un nuevo pacto que ponga fin a las hostilidades y limite definitivamente el programa nuclear y la influencia regional de Irán.

Mientras tanto, el mundo observa con cautela si este despliegue de fuerza conducirá finalmente a la mesa de diálogo o si un error de cálculo en las aguas del Estrecho de Ormuz desatará un conflicto de proporciones incalculables.