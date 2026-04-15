Rafael Grossi advirtió que no habrá paz real con Irán sin el regreso de los inspectores nucleares

oiea-ucrania-grossi.jpg Rafael Grossi pide revisar la seguridad de las instalaciones nucleares en medio de los enfrentamientos en Medio Oriente (Foto: IAEA.ORG)

La preocupación del OIEA radica en que, tras los recientes conflictos armados —incluida la denominada "guerra de los doce días"—, los inspectores no han podido verificar físicamente los sellos de seguridad colocados en junio de 2025. El material se encuentra almacenado en botes de gas dentro de túneles de difícil acceso en Isfahan, lo que hace imposible cualquier control remoto.

El riesgo de una carrera armamentista nuclear

Grossi explicó que, aunque no hay pruebas de un "programa institucionalizado" para fabricar la bomba, la capacidad técnica de Irán ha avanzado a pasos agigantados, superando incluso las limitaciones del antiguo acuerdo nuclear (JCPOA).

"Estoy genuinamente preocupado por una carrera armamentista masiva", señaló el titular del OIEA. El temor del organismo es que, si se pierde el rastro exacto del uranio enriquecido, otros países de la región —como Polonia, Corea del Sur o Japón— puedan sentir la presión de buscar sus propios arsenales nucleares ante la falta de garantías internacionales.

La respuesta de Teherán

Desde Irán, la respuesta no se hizo esperar. El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó el derecho de su país al uso pacífico de la energía atómica, aunque dejó una puerta abierta a la diplomacia. "Enriquecer uranio es indiscutible para nosotros, pero el nivel de dicho enriquecimiento es negociable", afirmó el vocero, sugiriendo que el régimen de los ayatolás podría ceder en la pureza del material a cambio del levantamiento de sanciones y el cese de las hostilidades.

Por ahora, el escenario mundial observa con cautela. Mientras Donald Trump endurece su postura exigiendo un acuerdo inmediato y definitivo, Rafael Grossi insiste en que la única garantía de seguridad real no reside en las promesas políticas, sino en los ojos y los instrumentos de medición de sus inspectores en el terreno.