Mezclar bicarbonato con shampoo: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

Aquí es donde entra el bicarbonato de sodio. Debido a su composición química, actúa como un agente clarificante que ayuda a romper las moléculas de grasa y restos sintéticos.

En esta mezcla, la principal de las ventajas es la desintoxicación capilar. Elimina los restos de cloro y minerales presentes en el agua dura que suelen endurecer la fibra capilar.

bicarbonato de sodio El bicarbonato es clave en el mundo de las mezclas.

A pesar de sus múltiples beneficios, es fundamental recordar que el bicarbonato tiene un pH alcalino. Por ello, no se recomienda su uso diario. Lo ideal es aplicar esta técnica una o dos veces al mes como un tratamiento de choque.

Cómo aplicar esta mezcla en tu cabello