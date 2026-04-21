En el mundo del cuidado personal, los remedios caseros han ganado un terreno impresionante gracias a su accesibilidad y eficacia. Uno de los trucos más comentados por expertos en estilismo y entusiastas de la cosmética natural es la mezcla de bicarbonato de sodio con el shampoo.
Mezclar bicarbonato con shampoo: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios
La mezcla de bicarbonato con shampoo puede ser altamente efectiva para tu cabello. Todos los detalles, en la nota
Al combinar al bicarbonato de sodio con tu shampoo habitual, potencias la capacidad de arrastre de este, logrando una limpieza que llega hasta el folículo.
Por qué recomiendan la mezcla de bicarbonato con shampoo y para qué sirve
El cabello está expuesto diariamente a factores contaminantes, sudor y, sobre todo, a la acumulación de productos capilares como cremas de peinar, geles y sprays. Con el tiempo, estos residuos crean una capa que el lavado convencional no logra retirar, dejando el cabello opaco y pesado. Si, el shampoo no es suficiente.
Aquí es donde entra el bicarbonato de sodio. Debido a su composición química, actúa como un agente clarificante que ayuda a romper las moléculas de grasa y restos sintéticos.
En esta mezcla, la principal de las ventajas es la desintoxicación capilar. Elimina los restos de cloro y minerales presentes en el agua dura que suelen endurecer la fibra capilar.
A pesar de sus múltiples beneficios, es fundamental recordar que el bicarbonato tiene un pH alcalino. Por ello, no se recomienda su uso diario. Lo ideal es aplicar esta técnica una o dos veces al mes como un tratamiento de choque.
Cómo aplicar esta mezcla en tu cabello
- Preparación al instante: no mezcles los productos en el envase. Pon la cantidad de shampoo que usas normalmente en tu mano y añade una cucharadita de bicarbonato.
- Masaje suave: aplica la pasta en el cuero cabelludo húmedo realizando movimientos circulares suaves con las yemas de los dedos para exfoliar sin irritar.
- Tiempo de acción: deja actuar la mezcla entre 2 y 3 minutos para que el bicarbonato disuelva los residuos acumulados.
- Aclarado profundo: enjuaga con abundante agua tibia hasta que no queden restos de granos de bicarbonato en las raíces.
- Cierre de cutícula: finaliza siempre con un acondicionador o un enjuague de agua con vinagre de manzana para restablecer el pH y aportar brillo.