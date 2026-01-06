Alfredo Berti recibió una muy buena noticia en plena pretemporada de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia está en plena pretemporada y el DT Alfredo Berti recibió una gran noticia con la renovación del contrato de Tomás Bottari, uno de los referentes del equipo campeón de la Copa Argentina.
"¡Tomás Bottari sigue en el parque!", anunciaron las redes sociales de la Lepra para informar que "El Campeón renovó su vínculo y continuará defendiendo la camiseta azul hasta 2028".
"¡A seguir haciendo historia!", dijo el posteo de los azules en referencia a la continuidad del mediocampista de 24 años que llegó al club en 2025 y disputó 34 partidos oficiales.
Bottari se inició en Quilmes, pasó por Flandria, la UAI Urquiza y Nueva Chicago antes de llegar a la máxima categoría del fútbol argentino como parte del plantel de la Lepra.
Mientras trabaja intensamente en la Ciudad Deportiva, Independiente Rivadavia ya tiene día, horario y sede para su primer compromiso del 2026.
El encuentro ante Estudiantes de Buenos Aires por la Copa Argentina se jugará el domingo 18 de este mes a las 19 en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes.