Alfredo Berti recibió una muy buena noticia en plena pretemporada de Independiente Rivadavia

Bottari se inició en Quilmes, pasó por Flandria, la UAI Urquiza y Nueva Chicago antes de llegar a la máxima categoría del fútbol argentino como parte del plantel de la Lepra.

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Buenos Aires por la Copa Argentina

Mientras trabaja intensamente en la Ciudad Deportiva, Independiente Rivadavia ya tiene día, horario y sede para su primer compromiso del 2026.

El encuentro ante Estudiantes de Buenos Aires por la Copa Argentina se jugará el domingo 18 de este mes a las 19 en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes.