Independiente Rivadavia sigue sumando y presentó oficialmente a tres de sus refuerzos para el 2026

Moreyra tiene 24 años, es mediocampista y llega de Instituto de Córdoba, Crego es un extremo de 28 años que pertenece al Deportivo Madryn y Cena tiene solo 20 años, es defensor y jugó en Sacachispas.

Lo que viene para la Lepra

La Lepra está en una semana clave no solo en el mercado de pases sino también en la preparación ya que el domingo 18 pondrá en marcha la Copa Argentina, en el estadio La Pedrea de Villa Mercedes, ante Estudiantes de Buenos Aires y con horario confirmado a las 19.

Luego, el viernes 23 a las 22.15 debutará en el Torneo Apertura recibiendo a Atlético Tucumán.