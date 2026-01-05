Independiente Rivadavia sigue sumando y presentó oficialmente a tres de sus refuerzos para el 2026

A través de sus redes sociales Independiente Rivadavia presentó oficialmente a tres de los jugadores que ya se sumaron al plantel que está de pretemporada a las órdenes de Alfredo Berti.
"Bienvenidos al único campeón de Cuyo. Stefano Moreyra, Diego Crego y Santiago Cena se suman al plantel para la próxima temporada", expresaron las cuentas oficiales de la Lepra para recibir a tres de las nuevas adquisiciones.
Además de desearles "¡Éxitos en esta nueva etapa!", Independiente Rivadavia detalló que Moreyra y Crego llegaron a préstamo por un año, con opción de compra, mientras que Cena estaba con el pase en su poder y firmó un vínculo de un año.
Moreyra tiene 24 años, es mediocampista y llega de Instituto de Córdoba, Crego es un extremo de 28 años que pertenece al Deportivo Madryn y Cena tiene solo 20 años, es defensor y jugó en Sacachispas.
La Lepra está en una semana clave no solo en el mercado de pases sino también en la preparación ya que el domingo 18 pondrá en marcha la Copa Argentina, en el estadio La Pedrea de Villa Mercedes, ante Estudiantes de Buenos Aires y con horario confirmado a las 19.
Luego, el viernes 23 a las 22.15 debutará en el Torneo Apertura recibiendo a Atlético Tucumán.