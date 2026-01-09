Prohíben el consumo de mariscos cerca de La Serena, Chile, por una toxina peligrosa

Si estás planeando unas vacaciones en Chile, especialmente en La Serena, hay que prestar mucha atención a esta noticia reciente. Las autoridades trasandinas decretaron el cierre preventivo de una bahía cercana tras detectar altos niveles de veneno amnésico en mariscos, causado por un evento de marea roja. Esta medida fue anunciada el miércoles pasado y afecta directamente a turistas argentinos que suelen disfrutar de los exquisitos mariscos frescos en la zona durante el verano.
El anuncio fue realizado por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Coquimbo luego de que los muestreos confirmaron concentraciones de la toxina que superan los 20 microgramos por gramo permitidos, representando un riesgo serio para la salud. La prohibición es total: no se permite la extracción, recolección, transporte, procesamiento, comercialización ni consumo de mariscos bivalvos como ostiones, machas, choritos, almejas y ostras
Prohíben los mariscos en este sector de Chile
El alerta del Seremi es para bancos naturales o centros de cultivo de mariscos en el área delimitada entre Punta Lengua de Vaca y la Península de Tongoy, ubicada pocos kilómetros al sur de La Serena, uno de los destinos más elegidos por los turistas argentinos.
El organismo chileno explicó que esta toxina amnésica puede causar en humanos amnesia, daños neurológicos permanentes y síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea. Los efectos son particularmente graves en niños, ancianos y personas vulnerables. A diferencia de otras mareas rojas, esta toxina tiende a disiparse más rápido, pero por ahora la restricción es estricta para evitar intoxicaciones.
Esta situación impacta fuerte en el turismo estival, justo cuando miles de argentinos cruzan la cordillera para disfrutar de las playas de La Serena. Muchos restaurantes y locales gastronómicos dependen de los mariscos locales, y ahora enfrentan una crisis económica. Autoridades no descartan controles carreteros y aduanas sanitarias para impedir el traslado de productos contaminados hacia otras zonas de Chile.