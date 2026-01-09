Prohíben el consumo de mariscos cerca de La Serena, Chile, por una toxina peligrosa

El anuncio fue realizado por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Coquimbo luego de que los muestreos confirmaron concentraciones de la toxina que superan los 20 microgramos por gramo permitidos, representando un riesgo serio para la salud. La prohibición es total: no se permite la extracción, recolección, transporte, procesamiento, comercialización ni consumo de mariscos bivalvos como ostiones, machas, choritos, almejas y ostras

Será difícil conseguir mariscos en La Serena, Chile, durante los próximos días.

Prohíben los mariscos en este sector de Chile

El alerta del Seremi es para bancos naturales o centros de cultivo de mariscos en el área delimitada entre Punta Lengua de Vaca y la Península de Tongoy, ubicada pocos kilómetros al sur de La Serena, uno de los destinos más elegidos por los turistas argentinos.