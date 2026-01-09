El Paso Cristo Redentor se habilitó a las 8.30 de este viernes luego de haber estado un día cerrado por las intensas lluvias en la alta montaña. Muchos habían llegado a Uspallata para seguir viaje hacia la frontera cuando se reanudara la circulación, lo que genera considerables demoras en el complejo aduanero de Chile, Los Libertadores.
Demoras en el Paso Cristo Redentor para cruzar hacia Chile tras un día cerrado
Se debió a la gran cantidad de personas que esperaban para cruzar por el Paso Cristo Redentor desde el miércoles, cuando fue cerrado por las intensas lluvias
Durante este viernes había entre 170 y 200 vehículos, entre particulares y micros, en Uspallata para cruzar por el Paso Cristo Redentor, los cuales salieron encapsulados por personal de la Guardia Urbana Municipal de Las Heras y Gendarmería Nacional, con indicaciones claras de una velocidad constante para evitar accidentes.
Ya se sabía que cuando todos estos vehículos llegaran al complejo chileno Los Libertadores se iban a registrar demoras, y al mediodía informaron que la espera para ingresar al vecino país era de 4 horas y media.
Agregaron que debido a la cantidad de tránsito, a los que se suman también los camiones, la espera para avanzar hacia Chile podía mantenerse pero esto no ocurrió. Apenas pasadas las 19, se comunicó que las demoras para realizar los trámites aduaneros alcanzaban los 120 minutos.
Demoras en el Paso Cristo Redentor
También la espera fue para quienes regresaron desde Chile y debieron hacer aduana en Horcones, en el complejo Roque Carranza, donde al mediodía de este viernes había al menos 1 hora para ser atendidos. A la tarde, se amplió a 90 minutos.
Si bien la aduana argentina es más rápida que la del vecino país, de todas formas las personas deben aguardar hasta que sea su turno para realizar todos los trámites correspondientes y avanzar hacia Mendoza.
Las autoridades señalaron que esta situación puede extenderse hasta 48 horas en normalizarse tras el cierre de un día del paso internacional.
Además, indicaron que esperan un gran movimiento de vehículos y personas por el Paso Cristo Redentor durante el lunes, cuando muchos empiezan sus vacaciones y planearon viajar a Chile y otros tantos que regresarán a Argentina, por lo que insistieron viajar con tiempo, con paciencia y con mucha precaución.