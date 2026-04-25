Acertijo: ¿qué es lo que muere si le das agua y vive si le das comida?

A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común. El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel medio?

vela con humo En esta imagen la respuesta del acertijo se encuentra cerca.

El mejor de los acertijos para pensar: ¿qué es lo que muere si le das agua y vive si le das comida?

Los acertijos como este son ideal cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos son muy recomendados, sobre todo en adultos mayores porque mejoran la memoria, la concentración y la capacidad que tenemos de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar, si no, te damos una pista: es amistoso cuando estás cerca pero te morderá si lo tocas.

Respuesta del acertijo

bombero apagando el fuego con agua En esta imagen se encuentra la respuesta del acertijo.

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: el fuego.

Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo lograste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.