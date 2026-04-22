Acertijo para pensar: ¿cuántos animales de cada especie metió Moisés en el Arca?

arca de noe y animales (1) ¿Sabés cuántos animales de cada especie metió Moisés en el Arca?

El mejor de los acertijos para pensar: Moíses y los animales

Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos son muy recomendados, sobre todo en adultos mayores porque mejoran la memoria, la concentración y la capacidad que tenemos de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar, si no, te damos una pista: primero, preguntate: ¿Cuándo construyó el arca, antes o después de liberar a los hebreos de su esclavitud?

_noe La respuesta del acertijo está en esta imagen.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: Ninguno, ¡Fue Noé el que construyó el Arca!

Si lo pensaste, ¡felicitaciones, lo lograste! En caso de que no, tranquilo/a, muchas veces los recuerdos pueden jugar una mala pasada, porque de seguro lo sabes. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.