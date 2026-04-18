El acertijo mental para genios: ¿qué pesa más, un litro de agua o de aceite?

_agua y aceite ¿Qué pesa más, un litro de agua o de aceite?

El mejor de los acertijos para pensar: que litro pesa más

Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos son muy recomendados, sobre todo en adultos mayores porque mejoran la memoria, la concentración y la capacidad que tenemos de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar, si no, te damos una pista: no todo es lo que parece, aunque ocupen el mismo espacio.

persona mirando un vaso de litro La respuesta del acertijo está en la imagen.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo varía entre dos opciones: primero que nada, el agua tiene una densidad aproximada de 1 kg/L y el aceite una densidad menor según el tipo. Entonces el litro de agua pesa más que el litro de aceite, aunque ocupen el mismo espacio.

Por otro lado, algunos creen que pesan lo mismo porque ambos son 1 litro. Si lo pensaste, ¡felicitaciones, lo lograste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.