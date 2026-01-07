Valentín Carboni ya está en el país para ser nuevo refuerzo de Racing

La llegada de Valentín Carboni a Racing se da en condición de préstamo por un año y sin opción de compra. El pase del atacante pertenece al Inter de Italia, club que decidió interrumpir la cesión del futbolista en el Genoa por la falta de continuidad. En medio de ese panorama, Racing se metió en la discusión y aprovechó la oportunidad para ofrecerle al futbolista ex Olympique de Marsella un escenario de mayor protagonismo.

El nuevo refuerzo de Racing llegó a la Argentina para estampar su firma con la Academia.



Valentín Carboni, listo para jugar en Racing

Valentín Carboni, oriundo futbolísticamente de Lanús, llega a Racing buscando relanzar su carrera tras una temporada con poco rodaje en Europa. Tras ser campeón de América con la Selección argentina en 2024, el mediocampista de 20 años procurará sumar minutos y recuperar confianza, aspecto clave para volver a entrar en el radar de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026.