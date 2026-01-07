Inicio Ovación Fútbol Valentín Carboni
Valentín Carboni ya está en el país para ser nuevo refuerzo de Racing

Valentín Carboni llegó a la Argentina desde Italia para firmar con Racing

Por UNO
Valentín Carboni ya está en Argentina para convertirse oficialmente en nuevo refuerzo de Racing de Avellaneda. El futbolista arribó en las últimas horas al país y tendrá una agenda cargada este miércoles que incluye: revisión médica, firma del contrato y, posteriormente, viaje a Paraguay para sumarse a la pretemporada dirigida por Gustavo Costas.

La llegada de Valentín Carboni a Racing se da en condición de préstamo por un año y sin opción de compra. El pase del atacante pertenece al Inter de Italia, club que decidió interrumpir la cesión del futbolista en el Genoa por la falta de continuidad. En medio de ese panorama, Racing se metió en la discusión y aprovechó la oportunidad para ofrecerle al futbolista ex Olympique de Marsella un escenario de mayor protagonismo.

Valentín Carboni, listo para jugar en Racing

Valentín Carboni, oriundo futbolísticamente de Lanús, llega a Racing buscando relanzar su carrera tras una temporada con poco rodaje en Europa. Tras ser campeón de América con la Selección argentina en 2024, el mediocampista de 20 años procurará sumar minutos y recuperar confianza, aspecto clave para volver a entrar en el radar de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026.

La operación no solo significa una oportunidad de mostrarse y tener rodaje de cara al Mundial 2026 sino que también implica una apuesta a futuro en la carrera del jugador

