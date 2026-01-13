Colocar una media vieja en la escoba: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La escoba es uno de los elementos de limpieza más efectivos y utilizados dentro de casa, y lo cierto es que son muchos los elementos que puedes usar para potenciar su uso. Uno de ellos es alguna media vieja que tengas en casa, que colocada en las cerdas de este instrumento puede ayudarte.
Este truco de limpieza se da gracias al principio de la electricidad estática, que es la acumulación de cargas eléctricas en la superficie de un material.
Por qué colocar una media en la escoba
El acto de colocar una media en la escoba que uses para limpiar se realiza para atrapar el polvo, pelusas y pelos que normalmente se dispersan al barrer. Como se dijo, se usa el principio de la electricidad estática.
Este truco de limpieza, además de aumentar la efectividad del acto, es especialmente útil para personas con alergias o con mascotas en casa.
En este caso, la media actúa como un filtro, "pegando" y recogiendo pelos, polvo y pelusas que de otra manera flotarían en el aire o se quedarían en la escoba.
Las medias de nylon o materiales sintéticos generan electricidad estática al contacto con el suelo y las cerdas, atrayendo partículas finas. Este truco mejora la eficiencia de la escoba, dejando el piso impecable en menos pasadas o en rincones difíciles.
Paso a paso: cómo realizar este truco casero
Para realizar este truco de limpieza, solo tienes que seguir los pasos que se muestran a continuación:
- Consigue una media vieja: preferiblemente de nylon o sintética, limpia y seca.
- Cúbrela: envuelve el cabezal de la escoba con la media, asegurándote de cubrir bien las cerdas.
- Barre: usa la escoba como de costumbre, y verás cómo la suciedad se adhiere a la media.
- Limpia la media: cuando esté sucia, simplemente sacude la media al aire libre o lávala para reutilizarla.