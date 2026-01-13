Colocar una media vieja en la escoba: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Este truco de limpieza, además de aumentar la efectividad del acto, es especialmente útil para personas con alergias o con mascotas en casa.

En este caso, la media actúa como un filtro, "pegando" y recogiendo pelos, polvo y pelusas que de otra manera flotarían en el aire o se quedarían en la escoba.

Pelos perro.jpg Este truco es ideal para las personas que tienen mascotas en casa.

Las medias de nylon o materiales sintéticos generan electricidad estática al contacto con el suelo y las cerdas, atrayendo partículas finas. Este truco mejora la eficiencia de la escoba, dejando el piso impecable en menos pasadas o en rincones difíciles.

Paso a paso: cómo realizar este truco casero

Para realizar este truco de limpieza, solo tienes que seguir los pasos que se muestran a continuación: