Colocar una bolsa de plástico en la escoba: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Este truco de limpieza facilita la recolección en una sola pasada, y elimina la necesidad de limpiar el cepillo luego de usarlo, ya que quedará limpio.

Simplemente, todo lo que tienes que hacer es cubrir las cerdas de la escoba con una bolsa limpia, átala bien, humedécela un poco si quieres y barre como de costumbre para capturar mejor la suciedad en tu casa.

Bolsas de plástico.jpg Las bolsas de plástico pueden potenciar la limpieza de tu casa.

Si bien este truco de limpieza es muy efectivo, lo cierto es que esta productividad puede verse comprometida a la hora de barrer partículas muy grandes.

Para una limpieza profunda en casa, debes combinar este truco con un aspirado profundo y con el uso de escobas de buena calidad.

Consejos para mantener una casa limpia en verano

Dejando de lado a este truco de limpieza, lo cierto es que deberás seguir los consejos que se muestran a continuación para lograr mantener una casa limpia en verano: