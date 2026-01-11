Colocar una bolsa de plástico en la escoba: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La escoba es uno de los elementos de limpieza más efectivos y utilizados dentro de casa, y lo cierto es que son muchos los elementos que puedes usar para potenciar su uso. Uno de ellos son las bolsas de plástico, que colocadas en las cerdas de este instrumento pueden ayudarte.
Este truco de limpieza se da gracias al principio de la electricidad estática, que es la acumulación de cargas eléctricas en la superficie de un material.
Por qué colocar una bolsa de plástico en la escoba: truco de limpieza efectivo
Colocar una bolsa de plástico en la escoba es un truco popular para mejorar la limpieza, ya que la fricción genera electricidad estática que atrae y retiene pelos, polvo y pelusas, evitando que se peguen a las cerdas.
Este truco de limpieza facilita la recolección en una sola pasada, y elimina la necesidad de limpiar el cepillo luego de usarlo, ya que quedará limpio.
Simplemente, todo lo que tienes que hacer es cubrir las cerdas de la escoba con una bolsa limpia, átala bien, humedécela un poco si quieres y barre como de costumbre para capturar mejor la suciedad en tu casa.
Si bien este truco de limpieza es muy efectivo, lo cierto es que esta productividad puede verse comprometida a la hora de barrer partículas muy grandes.
Para una limpieza profunda en casa, debes combinar este truco con un aspirado profundo y con el uso de escobas de buena calidad.
Consejos para mantener una casa limpia en verano
Dejando de lado a este truco de limpieza, lo cierto es que deberás seguir los consejos que se muestran a continuación para lograr mantener una casa limpia en verano:
- Ventilación estratégica: abre ventanas temprano en la mañana y tarde en la noche para refrescar, y ciérralas con persianas bajadas durante las horas pico de calor.
- Desorden rápido: haz la cama, limpias encimeras de cocina y ordena desorden para evitar acumulaciones.
- Limpieza de superficies: quita el polvo con paños húmedos y usa limpiadores multiusos para superficies.
- Planifica: divide tareas y comparte responsabilidades con la familia para que sea más manejable.