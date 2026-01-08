Real Madrid vs Atlético de Madrid por la Supercopa de España: hora, tv y formaciones

El clásico madrileño pondrá en juego el último boleto a la final y el ganador se medirá en la instancia definitoria frente al Barcelona, que aplastó este miércoles por 5-0 al Athletic Club. En caso de que el partido culmine en empate al término de los 90 minutos, la definición será por penales.

julian 2 Julián Álvarez sería titular en el Atlético de Madrid frente al Real Madrid por la Supercopa de España.

Cómo llegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid a la semifinal de la Supercopa de España

El Atlético de Madrid viene de igualar 1-1 ante Real Sociedad por LaLiga, resultado que cortó una racha de cuatro victorias consecutivas. El equipo de Diego Simeone suma 38 puntos en el campeonato y está disputando la Supercopa de España luego de su ausencia en la edición pasada. La ilusión del elenco Colchonero es volver a levantar el trofeo que no conquista desde 2014.