Real Madrid vs Atlético de Madrid por la Supercopa de España: hora, tv y formaciones

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan este jueves, desde las 16, por la segunda semifinal de la Supercopa de España. El encuentro se disputará en el King Abdullah Sports City de Yeda y contará con el arbitraje de Mateo Busquet.
Real Madrid y Atlético de Madrid se miden este jueves por las semifinales de la Supercopa de España
El clásico madrileño pondrá en juego el último boleto a la final y el ganador se medirá en la instancia definitoria frente al Barcelona, que aplastó este miércoles por 5-0 al Athletic Club. En caso de que el partido culmine en empate al término de los 90 minutos, la definición será por penales.
El Atlético de Madrid viene de igualar 1-1 ante Real Sociedad por LaLiga, resultado que cortó una racha de cuatro victorias consecutivas. El equipo de Diego Simeone suma 38 puntos en el campeonato y está disputando la Supercopa de España luego de su ausencia en la edición pasada. La ilusión del elenco Colchonero es volver a levantar el trofeo que no conquista desde 2014.
Del otro lado, el Real Madrid inició el año con autoridad: goleó 5-1 a Betis y se mantiene segundo en LaLiga, a cuatro unidades del líder Barcelona. El conjunto de Xabi Alonso buscará su 14ª Supercopa, tras haber perdido la final de la última edición ante el Barça. Dean Huijsen volvió a entrenarse con normalidad y estará disponible, mientras que Kylian Mbappé no se recuperó y quedó fuera de la convocatoria.
Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Koke, Álex Baena; Alexander Sørloth y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García y Vinícius Júnior. DT: Xabi Alonso.
Estadio: King Abdullah Sports City (Yeda)
Árbitro: Mateo Busquet
Var: Javier Iglesias
Hora: 16 (hora argentina) / TV: Flow Sports