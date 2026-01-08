Inicio Ovación Fútbol Real Madrid
fútbol internacional

Real Madrid vs Atlético de Madrid por la Supercopa de España: hora, tv y formaciones

Real Madrid y Atlético de Madrid se miden este jueves por las semifinales de la Supercopa de España

Por UNO
Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan por la Supercopa de España.

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan por la Supercopa de España.

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan este jueves, desde las 16, por la segunda semifinal de la Supercopa de España. El encuentro se disputará en el King Abdullah Sports City de Yeda y contará con el arbitraje de Mateo Busquet.

El clásico madrileño pondrá en juego el último boleto a la final y el ganador se medirá en la instancia definitoria frente al Barcelona, que aplastó este miércoles por 5-0 al Athletic Club. En caso de que el partido culmine en empate al término de los 90 minutos, la definición será por penales.

julian 2
Juli&aacute;n &Aacute;lvarez ser&iacute;a titular en el Atl&eacute;tico de Madrid frente al Real Madrid por la Supercopa de Espa&ntilde;a.&nbsp;

Julián Álvarez sería titular en el Atlético de Madrid frente al Real Madrid por la Supercopa de España.

Cómo llegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid a la semifinal de la Supercopa de España

El Atlético de Madrid viene de igualar 1-1 ante Real Sociedad por LaLiga, resultado que cortó una racha de cuatro victorias consecutivas. El equipo de Diego Simeone suma 38 puntos en el campeonato y está disputando la Supercopa de España luego de su ausencia en la edición pasada. La ilusión del elenco Colchonero es volver a levantar el trofeo que no conquista desde 2014.

Franco Mastantuono
Mastantuono espera sumar minutos ante el Atl&eacute;tico de Madrid en la Supercopa de Espa&ntilde;a.&nbsp;

Mastantuono espera sumar minutos ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España.

Del otro lado, el Real Madrid inició el año con autoridad: goleó 5-1 a Betis y se mantiene segundo en LaLiga, a cuatro unidades del líder Barcelona. El conjunto de Xabi Alonso buscará su 14ª Supercopa, tras haber perdido la final de la última edición ante el Barça. Dean Huijsen volvió a entrenarse con normalidad y estará disponible, mientras que Kylian Mbappé no se recuperó y quedó fuera de la convocatoria.

Real Madrid vs Atlético de Madrid por la Supercopa de España: probables formaciones y otros datos del partido

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Koke, Álex Baena; Alexander Sørloth y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García y Vinícius Júnior. DT: Xabi Alonso.

Estadio: King Abdullah Sports City (Yeda)

Árbitro: Mateo Busquet

Var: Javier Iglesias

Hora: 16 (hora argentina) / TV: Flow Sports

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas