El Real Madrid tiene en carpeta a 3 argentinos para acompañar a Franco Mastantuono

Ante esto surgieron rumores sobre la posibilidad de que salga cedido, no obstante esto no sucederá ni es el objetivo del Real Madrid ya que continúan confiando en que su desempeño mejorará y se transformará en el jugador que necesitan.

Su última participación fue frente al Real Betis donde ingresó en el minuto 77 cuando el Real Madrid ya ganaba 3 a 1 (finalizó 5 a 1) y Mastantuono no ingresó en la victoria por 3 a 0 frente al Athletic Club.

Ahora fue convocado para disputar la Supercopa de España en la que participarán Barcelona (campeón de la Liga y de la Copa del Rey 2024-25), Real Madrid (subcampeón de la Liga y de la Copa del Rey), Atlético Madrid (tercero de la Liga) y Athletic Club (cuarto de la Liga).

El Real Madrid tiene en carpeta a 3 argentinos

El regreso de Nico Paz al conjunto español es inminente ya que decidieron hacer uso de la cláusula de recompra que les permitirá sumarlo a sus filas a cambio de "tan solo" 9 millones de euros teniendo en cuenta que en el último tiempo Transfermarkt informó que su valor es de 65 millones de euros tras convertirse la figura del Como.

Y ahora el Real Madrid está pensando en dos jugadores argentinos que brillan en la Selección argentina con el objetivo de reemplazar a Toni Kross y Luka Modric (el alemán se retiró del fútbol mientras que el croata continuó su carrera en el Milán).

Es así que los apuntados son Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. La situación no es sencilla porque el jugador del Chelsea tiene una cláusula de recisión de 250 millones de euros mientras que el número 10 del Liverpool tiene una ficha de 85 millones de euros.

Enzo Fernández - Alexis Mac Allister El Real Madrid buscará fortalecer el mediocampo.

Es así que Florentino Pérez tendrá que decidir si realiza los traspasos en un mismo mercado o si, por lo contrario, primero intenta adquirir a uno de los jugadores y luego decida incorporar al otro.